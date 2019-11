O América Vôlei entrou em quadra nesse fim de semana para decidir o terceiro lugar no Campeonato Mineiro, após perder a vaga na final contra o Sada Cruzeiro na última sexta-feira. O adversário foi o Anápolis Vôlei, de Goiás – equipe convidada a participar do torneio. Melhor para o Coelho que dominou o embate e conquistou a medalha de bronze.

A partida realizada em Betim, no Ginásio Divino Braga, rendeu fortes emoções, com os dois primeiros sets equilibrados. Depois, prevaleceu a supremacia dos americanos, que estavam mais concentrados.

De cara, o grupo treinado pelo técnico Henrique Furtado teve domínio e largou na frente, quando o ponteiro Felipi Rammé liquidou o set inicial em 25 a 20, com um ataque na entrada da rede.



EMPATE

Veio o set seguinte e os goianos ditaram o jogo, mas sem o América perder o controle. Apesar das tentativas, não foi possível evitar o fechamento da parcial em 27 a 25. Tudo igual no duelo.

No terceiro set, o alviverde voltou a ter comando da partida, que estava de igual para igual. A vantagem mínima em parte do set ajudou a equipe com sede em Montes Claros a fechar a parcial em 27 a 25 depois de rali e, por fim, bloqueio do central Lucas.

O último e decisivo set, já que os americanos poderiam fechar o encontro, teve o Anápolis saindo na frente. Contudo, mesmo em desvantagem, o Coelho manteve a concentração e correu atrás do prejuízo, com bloqueios eficientes. Em um destes, Rhendrick Resley interrompeu o ataque do oponente e finalizou o set: 3 a 1, placar final – parciais de 25 a 20, 25 a 27, 25 a 23 e 27 a 25. Vitória garantida e medalha de bronze no peito para a equipe que estreou neste ano no campeonato.



SEMIFINAL

Na sexta-feira, pela semifinal, o América perdeu a vaga na decisão para o Sada Cruzeiro ao ser derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 20 a 25, 14 a 25 e 22 a 25. O duelo ocorreu também no Ginásio Divino Braga, em Betim.

O título ficou com a equipe celeste, que superou o Fiat/Minas na finalíssima – 3 sets a 0 com triplo 25 a 19. Foi o decacampeonato consecutivo da Raposa.

Agora, o América Vôlei volta as atenções para a estreia na Superliga 2019/20 contra o Sesc-RJ, neste domingo (10), às 20h, no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves, em Montes Claros.

*Estagiário sob supervisão do editor