O América Vôlei/Montes Claros tem mais dois reforços para a temporada 2019/2020. O Coelho aposta na juventude para surpreender os adversários. Desta vez, quem chega ao time é o central Eduardo, de apenas 17 anos e com 2,02 metros de altura. É a primeira vez que o atleta disputará a Superliga A. No entanto, já possui experiência atuando nas categorias de base do Sada/Cruzeiro.

O outro nome apresentado foi do oposto Rafael de Bairros. Com 23 anos, é conhecido pelo vigor físico e forte poder de ataque, além de saques precisos. Acumula passagens pelo Atibaia, Sesi-SP e Maringá. Esteve no São Francisco Saúde/Vôlei Ribeirão nos dois últimos anos, onde disputou a Superliga A e B.

Além da chegada dos dois jogadores, o levantador Rhendrick Resley, de 20 anos, volta à equipe após amistosos com a seleção brasileira. O jovem foi convocado pela primeira vez para o time principal.

Em fase de preparação para o Sul-Americano no Chile, os jogos foram realizados de 23 a 25, em El Calafate, na Argentina. Os hermanos venceram o primeiro duelo por 3 sets a 1 – parciais 25/22, 25/27, 25/19 e 25/21. O Brasil, comandado por Renan Dal Zotto, conseguiu descontar, vencendo o segundo jogo por 3 sets a 2 – parciais 25/23, 25/22, 28/30, 20/25 e 15/10.



ESTREIA

O América faz os últimos treinamentos nesta quarta para enfrentar o primeiro desafio. Em Anápolis (GO), a estreia será diante do Uberlândia/Gabarito/Start Química nesta sexta-feira, às 20h.

No dia seguinte, encara os anfitriões do Anápolis Vôlei. As duas partidas serão realizadas no Ginásio Internacional Newton de Faria. O time viaja nesta quarta-feira, após os treinos da tarde.

Diante do torcedor, em Montes Claros, o Coelho terá os jogos realizados no Ginásio Tancredo Neves, no quarto circuito. Será contra o adversário deste sábado, em 19 de setembro. A segunda partida está marcada para o dia 21, quando receberá o Fiat/Minas.

*Estagiário sob supervisão do editor