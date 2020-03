As eleições presidenciais para o “mandato tampão” no Cruzeiro – até o fim de 2020 – foram convocadas para 21 de maio pelo presidente interino da Raposa, José Dalai Rocha. Entretanto, há uma ala de conselheiros que quer, com urgência, que o pleito seja antecipado para “o mais breve possível”.

Segundo apurou o Hoje em Dia, cerca de 80 membros do Conselho Deliberativo do clube preparam um documento endereçado a Dalai Rocha. O intuito é solicitar, por meio desse ofício, que o atual mandatário aproveite a paralisação do calendário do futebol brasileiro por causa do coronavírus e mude a data das eleições presidenciais, marcadas para 21 de maio.

“É um bom momento para isso, para essa antecipação. Já falei sobre a perda técnica de se realizar uma eleição presidencial com o Campeonato Brasileiro da Série B em andamento. Com essa interrupção do calendário, o ideal é publicar um edital amanhã para, em 15 dias, realizarmos uma eleição”, disse o advogado Sérgio Santos Rodrigues, um dos candidatos ao cargo de presidente do Cruzeiro.

Em contato com a reportagem, o outro postulante à cadeira presidencial foi sucinto, mas também aprovaria o adiantamento do pleito. “Se tiver (antecipação das eleições), ótimo”, disse Emílio Brandi.



ELEIÇÕES

Polarizada, a eleição presidencial no Cruzeiro gera disputa nos bastidores entre Sérgio Santos Rodrigues e Emílio Brandi.

Membro do Conselho Gestor, Brandi entende que o ideal era apenas uma chapa para o pleito de maio para evitar o “ringue eleitoral” que acontece neste momento.

A ideia do sobrinho de Felicio Brandi, presidente icônico do clube nos anos 60 e 70, é ficar na cadeira presidencial até o fim do ano, tendo o Núcleo Dirigente Transitório o auxiliando até dezembro de 2020.

Sérgio Santos Rodrigues, que foi candidato à presidência nas eleições de 2017, quando acabou perdendo a disputa para Wagner Pires de Sá – que renunciou ao cargo no fim de 2019 –, falou recentemente que até aceita composição com o Conselho Gestor, não como vice de Emilio Brandi, mas, sim, como o cabeça da chapa.

PREVENÇÃO

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, está com suspeita de ter contraído coronavírus. E como alguns membros do Conselho Gestor do Cruzeiro estiveram com o chefe de Estado mineiro na última quinta-feira, há nesse momento uma cautela desses conselheiros no que diz respeito ao contato com as pessoas.

“É uma medida preventiva. Não temos nenhum sintoma (do coronavírus), mas estamos evitando contato com muitas pessoas”, disse o presidente do Núcleo Dirigente Transitório, Saulo Fróes.