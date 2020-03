Por conta da pandemia do novo coronavírus, que assusta os quatro quantos do planeta, a Olimpíada de Tóquio, marcada inicialmente para o meio do ano, foi adiada oficialmente nesta terça-feira (24) para o ano que vem. O pedido formal foi feito pelo primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e aceito pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

No Brasil, a decisão repercutiu de forma positiva entre atletas, dirigentes e outras pessoas ligadas ao mundo dos esportes. “Foi a decisão correta para os atletas e para o público. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. A prioridade é a saúde das pessoas e o bem-estar. Todo mundo tem que procurar ficar em casa, dar uma baixada neste nível de contaminação. Vai dar tempo para se reavaliar tudo e ver qual será o melhor momento para que haja a Olimpíada”, comenta o tenista mineiro André Sá.

Para o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista olímpico que recebeu a medalha Pierre de Coubertin após ter sido atrapalhado por um irlandês, durante uma prova em Atenas-2004, o adiamento já era esperado e foi feito de forma correta.

“Quanto ao adiamento dos Jogos Olímpicos, vejo que já era esperado. Vemos no mundo inteiro que o coronavírus tem impactado na vida de todo mundo, inclusive dos atletas, que estão buscando sua preparação. Claro que sabemos do impacto desta decisão, mas, pensando bem, pelo lado dos atletas e do desempenho de cada país por número de medalha, vejo que foi o certo. Que numa data próspera, passando por este grande problema, que possamos voltar numa normalidade e viver toda alegria da Olimpíada. Esta decisão zela pelo bem-estar de todos que estariam em Tóquio”, diz o ex-atleta. Vanderlei, inclusive, foi o responsável por acender a pira olímpica nos Jogos Rio-2016.



‘ATÉ DEMOROU’

Outro que corrobora com as opiniões de Sá e Cordeiro é o técnico Vadão, comandante do time feminino do Brasil no torneio de futebol da edição passada, disputada no Rio de Janeiro. Ele vê como justa a decisão do COI e do país sede, Japão.

“Já era previsto. Acho até que demorou um pouco, porque a Olimpíada seria em julho. Os organizadores tinham um tempo para ver as previsões e talvez este tenha sido o pensamento. Foi sensato e natural. Se espera isso mesmo por tudo que está ocorrendo. Agora os especialistas, os médicos, os cientistas e todas aquelas pessoas que estão responsáveis por descobrir medicamentos ou vacinas, vão ter uma previsão mais longa sobre tudo. Tem lugares no Brasil em que é pequeno o número de infectados, mas em outros, como na região Sudeste, o número de voos era muito grande e muita gente não sabia bem sobre o coronavírus. O número de pessoas circulando também é maior, então não dá para se saber em que momento isso vai acabar e normalizar”, comenta o treinador.

Prata em Atlanta-96 e bronze em Sydney-2000, a ex-jogadora de vôlei (quadra e areia) Adriana Samuel vem acompanhando nas últimas semanas a tomada de decisão para a mudança de datas dos Jogos. “É muito complexo. Não é simples tudo que envolve esta mudança nos Jogos Olímpicos. Não queria estar na pele de todos estes órgãos e instituições, mas a decisão foi acertada. Talvez fosse possível realizar no fim do ano, mas a gente, na verdade, não pode afirmar nada. Lá no Japão o inverno é muito rigoroso nesta época. É difícil trabalhar em cima daquilo que você nunca viveu. Fica tudo no campo do ‘se’, então foi a decisão mais acertada. Isso já estava sendo sinalizado”, opina Adriana.

Por meio de nota oficial, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) também se manifestou sobre a confirmação do adiamento. “O Comitê Olímpico do Brasil (COB), que havia se manifestado a favor de uma possível alteração de data no último sábado, 21, vê com alívio a medida. Com mais de 375 mil pessoas infectadas pelo coronavírus em quase todos os países do mundo, a decisão foi tomada visando à proteção da saúde dos atletas e de todos os envolvidos no maior evento esportivo do mundo”.