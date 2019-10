Estão abertas as inscrições para o 5º Trilhão de MTB de Coração de Jesus, evento que já virou tradição e reúne amantes do ciclismo – dos iniciantes aos profissionais.

A concentração para o passeio, marcado para 27 de outubro, será a partir das 7h, no clube da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). A largada está prevista para as 8h, logo após o café da manhã.

Os atletas participarão de um percurso de 50 quilômetros de muita aventura, passando pelos tradicionais pontos turísticos da região, em trilhas fechadas e com subidas fortes ao longo do caminho. Durante o trajeto, também serão disponibilizados os pontos de hidratação.

Os primeiros cem inscritos terão direito a camiseta e brindes. Este número é estabelecido para dar tempo de confeccionar os itens.

Não haverá limite de vagas para as inscrições e os interessados podem se cadastrar até uma hora antes do início da prova.



SEM DISPUTA

De acordo com a organização, o trilhão não tem espírito competitivo, mas de passeio ciclístico. A ideia é a confraternização entre os atletas, apreciar as belezas naturais da região e divulgar o esporte.

Muitos atletas participam para treinar as habilidades, principalmente em trechos mais difíceis, e contemplar as belezas naturais da região.

Ao retornar, os participantes terão o almoço realizado juntamente com o sorteio de brindes.

No encerramento do evento, depois da refeição, a animação da galera ficará por conta do Corasamba.

