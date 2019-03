Prova considerada complexa pela longa distância e duração, a 6ª Meia Maratona do Maracanã em Montes Claros está com as inscrições abertas. O evento, marcado para 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, retende reunir cerca de 400 praticantes.

A ideia é trazer novidade a cada ano para os participantes e famílias do bairro. De acordo com a organização, no dia do evento será oferecido um espaço de saúde com orientações, aferição de pressão e trabalho com fisioterapeuta.

Para as crianças, haverá as tradicionais atividades recreativas. Animação ainda com shows na praça, das 8h às 12h. Em 2018, a maratona teve aproximadamente 330 inscrições.

A corrida é realizada pela Associação de Corredores de Montes Claros e destaque no calendário esportivo da cidade, além de ser a única da região com este modelo. Serão três horas de duração das provas.

Os interessados podem se inscrever para participar do percurso de 21 km – modalidade geral masculino e feminino, com faixa etária dos 18 aos 65 anos. Haverá premiação do primeiro ao quinto colocado.

Os outros trajetos são de 14km e 7km – feminino e masculino, com a mesma média de idade. Serão premiados, nessas categorias, os três melhores, além de cada modalidade ganhar brindes.

A data da entrega do kit será divulgada no site do evento, com o local e horário especificado. Para retirá-lo, o inscrito deverá apresentar documento de identidade com foto.

A largada terá início às 7h, na Praça Beata Col, no bairro Maracanã. A chegada será no mesmo local. De acordo com o regulamento, haverá serviço de apoio médico e atendimento emergencial, além de suporte ambulatorial.



INSCRIÇÕES

A idade mínima para participar é de 18 anos, ou nascidos até 2001. Os atletas podem se inscrever até 24 de abril pelo site www.meiamaratonadomaracana.com.br. O valor é de R$ 55 até 31 de março. Após a data limite o custo sobe para R$ 60. Mais informações pelo telefone 98402-1062.

*Estagiário sob supervisão do editor