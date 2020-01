Estão abertas as inscrições para a quarta Corrida Rústica do Sétimo Batalhão de Bombeiros de Montes Claros, que acontece em 16 de fevereiro. A largada está programada para as 8h, no estacionamento do Max Min Clube, e o percurso deve durar, em média, 1h45. A chegada será no mesmo local da largada.

Os interessados poderão participar em categorias divididas por faixas etárias: dos 14 aos 60 anos, nas modalidades de corrida de 5 e 10 quilômetros. Há também uma modalidade destinada às crianças – a Corrida Kids –, com início às 10h15.

“Um dos objetivos da corrida é aproximar o Corpo de Bombeiros da população do Norte de Minas, divulgando nosso trabalho de salvar vidas e, principalmente, incentivar a prática de atividade física e hábitos saudáveis. A corrida é uma grande festa junto à sociedade, com a participação de diversos órgãos públicos e empresários que incentivam o esporte”, explica o tenente Diego Silva Prates, membro da comissão organizadora.

A premiação será distribuída para todos os participantes da corrida e os primeiros colocados receberão troféu. Os demais participantes que completarem o percurso no tempo máximo previsto receberão uma medalha. Segundo a corporação, a prova contará com suporte de serviço médico e ambulância.



INSCRIÇÃO

Interessados podem se inscrever no Batalhão dos Bombeiros, localizado na rua Pires e Albuquerque, 200, Centro; no Posto Opção, na avenida Donato Quintino, 225, Canelas (em frente ao Montes Claros Shopping); na Bioativa Academia Feminina, localizada na avenida Olímpio Prates, 868, no bairro Major Prates ou pelo site.

O valor para a corrida e caminhada dos adultos é de R$ 55 e, para as crianças, R$ 45 até 22 de janeiro (primeiro lote).

Idosos poderão realizar a inscrição pagando metade do valor. Outras informações nos telefones (38) 3214-0917, 99167-7066 ou pelo site www.7bbm.com.br.