Estão abertas até 23 de dezembro as inscrições para a primeira Copa Evangélica de Futsal 2019/2020 de Montes Claros. A competição será realizada no Ginásio Ana Lopes a partir de 10 de janeiro.

O intuito é agregar a juventude evangélica do município e também do Norte de Minas, proporcionar um momento de lazer, competição e entretenimento entre as igrejas e atletas.

Além disso, busca garantir aos participantes a oportunidade de aprimoramento técnico e vivenciar a competitividade.

Para o coordenador, professor Janjão Carlos, será a oportunidade de fomentar a prática esportiva para todas as idades. “Estamos resgatando essa modalidade porque é um esporte muito bem aceito, que é praticado por várias pessoas, tanto crianças quanto jovens e adultos”, disse.

Os interessados poderão se inscrever nas categorias Principal Adulto Masculino e Feminino (mínimo 16 anos – 2003 ou antes); Sub-17 masculino (17 anos – 2002 ou mais) e Sub-15 (15 anos – 2004 ou mais).

O valor da inscrição é de R$ 250. Caso optem por mais de uma, as equipes pagarão o acréscimo. Por exemplo, se disputarem em duas categorias, será cobrado R$ 400; em três, R$ 500; e todas elas, R$ 600.

O sistema de disputa dependerá do número de equipes inscritas. Poderá ser realizado em formato de rodízio – enfrentamento em uma fase classificatória. Depois, acontecem a semifinal e final. Acima de sete equipes, ocorrerão as quartas de final, semifinal e final.

Ainda de acordo com Janjão, a copa mescla a fé, religião e esporte. Assim, é uma forma de unir a saúde física à espiritual, para que estejam lado a lado.

“O evento engrandece mais a comunidade evangélica por a gente levar o esporte, a saúde, a qualidade de vida às igrejas como um todo”, resumiu.

As partidas serão realizadas no Ginásio Ana Lopes, em Montes Claros. A previsão é a de que o torneio comece em 10 de janeiro de 2020, com duração de um mês e meio.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas através dos telefones dos coordenadores: (38) 99130-6015, com professor JanJão, e (38) 99191-6583, com Wagner Luís.

