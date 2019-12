Após um ano de conquistas, o Funorte Esporte Clube está em busca de reforços para formar uma equipe competitiva para os principais torneios da temporada 2020. Nesta quarta e quinta-feiras será realizada a seletiva à caça de novas promessas do futebol.

O teste será para as categorias sub 13, 15, 17 e 20 e é preciso agendar para o controle da comissão técnica. De acordo com o coordenador técnico Junio Borges, os atletas deverão apresentar cópia de documento e atestado ou assinar de punho termo de responsabilidade.

A ideia é fazer a seleção em duas etapas. “Atletas selecionados no primeiro dia retornam no segundo dia. Primeiro critério é a parte técnica, tomada de decisão, desenvoltura, intimidade com a bola. Em um segundo momento, mais pra frente, a parte física e avaliações”, explica.

Estão na lista, além das competições locais e regionais, o Campeonato Mineiro, a Copa BH sub-17 e torneios curtos em outros estados, como Bahia e São Paulo. A peneira acontecerá no CT do Funorte, às 14h, e será dividida por categorias.

Em outubro, com a presença do observador técnico do Atlético, Eugênio Salomão, o FEC promoveu uma seletiva exclusiva para os jogadores nascidos em 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 e 2009. Foram selecionados seis garotos e aprovados dois: o volante Lucas Campos e o meio-campo Artur Fernandes.



BALANÇO POSITIVO

Junio revela que o objetivo da próxima temporada é ajustar o elenco para não bater na trave no Estadual e, ainda por cima, faturar a esperada classificação em uma próxima fase.

“No Mineiro, apesar das dificuldades de montagem de elenco para bater de frente com os grandes da capital e outras equipes que têm receita de lei de incentivo, montamos um grupo quase regional e conseguimos representar bem a cidade. Participamos da Copa BH sub-17, com um nível muito forte. Isso foi um divisor pra darmos visibilidades aos garotos, que conseguimos encaminhar a diversos clubes. E, claro, as competições locais e regionais que chegamos em todas as categorias nas finais com conquistas de quase todos eles”, resumiu.

*Estagiário sob supervisão do editor

SAIBA MAIS

De forma geral, o Formiga teve bom desempenho em competições na região:

- campeões na 5ª Copa José Maria Melo

- três equipes campeãs no 15º Encontro de Escolinhas de Futebol do Norte de Minas, em Itacarambi, no sub-13, 15 e 17, em julho

- em outubro, o sub-13 e sub-20 garantiram os dois títulos na 21ª edição do Campeonato Toninho Rebello

- a última façanha foi a conquista da 23ª edição da Copa Minas Brasil



O Campeonato Mineiro não terminou como o grupo gostaria. O sub-15 fechou em 11º lugar, com 14 pontos e 33 % de aproveitamento – quatro vitórias, dois empates e oito derrotas. Os mais velhos acabaram o torneio na 10ª colocação, com 15 pontos – quatro vitórias, três empates e sete derrotas e 36 % de desempenho.