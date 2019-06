A “interinidade permanente” do técnico Rodrigo Santana, como definiu o diretor de futebol do Atlético, Rui Costa, pode mudar de resolução após o jogo de hoje, às 20h, contra o Santos, que vale vaga nas quartas de final da valiosa Copa do Brasil. Caso o time mineiro elimine o paulista, no Pacaembu, a efetivação do comandante de 37 anos pode, enfim, virar realidade.

Acionado pela diretoria para substituir Levir Culpi, demitido às vésperas da partida de ida da final do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, Santana deixou a equipe sub-20 e, apesar da perda do título e da não classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, ganhou valorização pela bela campanha no Brasileirão, pelo avanço às oitavas da Sul-Americana e por ainda estar vivo nesta Copa do Brasil. Despachar o Santos seria mais uma prova de competência para seguir no cargo.

Cabe destacar que, em caso de eliminação para o time do argentino Jorge Sampaoli, no Pacaembu, a função de interino não deverá ser abalada, já que o treinador, publicamente, tem o respaldo da diretoria atleticana.

“Ele (Santana) chegou ao clube porque o presidente Sérgio Sette Câmara identificou nele todas as qualidades que eu identifiquei. Hoje é fácil falar isso, mas quando ele estava num clube do interior, sem a mesma visibilidade que temos, ninguém via. Ele tem uma história no futebol. Não é um cara que saiu de uma sala e foi direto para o campo. Passou por dificuldades”, disse Rui Costa em entrevista recente concedida à 98FM.



NÚMEROS

Quando o Atlético entrar em campo para enfrentar o Santos, Rodrigo Santana completará 15 jogos no comando da equipe. Até agora, acumula sete vitórias – sendo cinco delas no Brasileirão –, dois empates e cinco derrotas, duas delas na Série A do Nacional, para Palmeiras e Grêmio.

“A gente procura acompanhar todos os próximos adversários. O Santos é um time que a gente acompanha bastante e sabe do poder dele dentro de casa também”, destacou Santana após a goleada por 4 a 0 sobre o CSA, no estádio Independência, no último domingo.

“Acredito que a gente vai preparar um time bem consciente contra o adversário dentro de campo e fazer um belo jogo. Esperamos fazer um jogo mais equilibrado, procurar manter essa sequência de não tomar gols e criar bastante chances de gol”, concluiu o treinador alvinegro.

No primeiro duelo, os times empataram em 0 a 0, no Horto. Qualquer empate leva a decisão para a disputa por pênaltis.