Com o próximo compromisso dentro de quadra apenas no dia 4 de fevereiro, contra o Taubaté, em Montes Claros, a comissão técnica e jogadores do América Vôlei aproveitaram a agenda tranquila desta semana para visitar a sede do Projeto Social Jabs – Jovens e Adultos em Busca de Superação.

O projeto existe há sete anos e conta, atualmente com 110 alunos cadastrados. Eles fazem aulas de violão, flauta doce, escaleta, xadrez, teclado e bateria, balé e coreografia.

Além disso, participam de oficinas de artesanato e roda de conversas com psicólogo, recebendo também atendimento dentário e clínico. Todos realizados por voluntários que abraçaram a causa do projeto.

A presidente do Jabs, Josimeire da Silva Freitas Lopes, fez questão de agradecer a visita de toda a equipe. “Em nome de todos os alunos e voluntários do Projeto Social Jabs, quero agradecer aos atletas e à comissão técnica pela presença aqui em nossa sede. Foi uma manhã alegre, festiva e que trouxe novas expectativas de vida para os nossos alunos”, disse.

Para Josimeire, a presença de todos fará uma diferença enorme para o Jabs e ajudará a abrir muitas portas. “Acima de tudo, a alegria que nossos alunos ficaram não tem preço e dinheiro nenhum paga o momento de hoje”, ressaltou.

O técnico do América Vôlei, Henrique Furtado, elogiou o trabalho da instituição. “Foi uma manhã bastante proveitosa em que pudemos acompanhar as atividades que são desenvolvidas no projeto. Muito bonito o trabalho de musicalização e artesanato. Aprendemos sobre a luta diária que eles têm para manter o projeto social e devemos todos ajudar a divulgá-lo para que mais jovens de Montes Claros possam ter a chance de participar”, disse o técnico.



O Coelho ocupa a vice-lanterna da Superliga Brasileira de Vôlei, com sete pontos. O time norte-mineiro conquistou apenas uma vitória em 13 disputas, justo contra o Ponta Grossa/PR, último colocado da competição.

Sobre a preparação para a próxima partida da 4ª rodada antecipada do returno, na terça-feira, às 20h, Furtado destacou o crescimento da equipe depois do jogo contra o Sada/Cruzeiro. O comandante se apega na boa apresentação diante da equipe da capital, quando o América conseguiu levar a partida para o tie-break e conquistou um ponto.

“A nossa expectativa é a de um grande confronto, pois se trata de um adversário que sempre está na luta pelo título, sendo o atual campeão da Superliga Banco do Brasil. É um time com jogadores de destaque em todos os setores. Estamos trabalhando forte e seguindo com o crescimento depois da nossa última partida contra o Sada/Cruzeiro, quando jogamos de igual para igual e perdemos nos detalhes no tie-break. Estamos em busca da vitória”, frisou o técnico.