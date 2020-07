Mesmo no período de isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) realiza atividades. Resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a partir de agora, os conteúdos da iniciativa estão disponíveis para todos os alunos da rede estadual de ensino por meio de videoaulas.

Segundo a coordenadora metodológica do programa em Minas Gerais, major Danúbia Lopes, as lições preparadas para aplicação em sala de aula foram remodeladas para a versão digital. A iniciativa está sendo chamada de “Proerd em casa”.

As adaptações foram feitas com autorização da Dare America, organização não-governamental detentora dos direitos autorais do programa. Além disso, as ações do “Proerd em casa” não representam a substituição das aulas presenciais da iniciativa, mas uma proposta de continuidade da cooperação entre escola, família e PM neste momento em que as atividades escolares presenciais estão suspensas.

As videoaulas podem ser acessadas no site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br e, também, no aplicativo Conexão Escola. “Nós temos um canal no Youtube no qual as videoaulas também estarão disponíveis, mas não saberíamos se, de fato, os alunos estariam sendo alcançados. Nos canais oficiais da SEE/MG, temos a certeza de que o estudante irá assistir”, destaca a major.

Ao todo, serão disponibilizadas 20 videoaulas, sendo dez para estudantes na faixa etária de 10 a 12 anos e, as demais, para os alunos entre 12 e 14 anos. A ideia é que eles tenham acesso a um vídeo por semana.



MATERIAL DIDÁTICO

Está disponível, tanto no site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br, como no aplicativo Conexão Escola o material didático do Proerd. São dois livros, um para cada uma das faixas etárias estabelecidas. O material é complementar ao apresentado nas videoaulas.

O Proerd representa em um esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a escola e a família. O objetivo é ensinar habilidades aos estudantes para tomada de boas decisões, além de ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável.

Em Minas, a PM iniciou as ações no Proerd a partir da capacitação de cinco policiais militares no Curso de Formação de Instrutores promovido pela Polícia de São Paulo, em 1997.

Hoje, o Proerd está presente em todas as regiões do Estado, atendendo e capacitando crianças, adolescentes e pais em diversos municípios e escolas das redes pública e privada. Desde o início das atividades, o Proerd já capacitou mais de 3,7 milhões de pessoas.

Agência Minas