Egressos e acadêmicos do 4º ao 8º períodos do curso de Jornalismo da Funorte participaram de uma roda de conversa sobre “TCC: Fotojornalismo” e fizeram uma exposição de suas fotografias no corredor do Montes Claros Shopping, segunda-feira (19), oferecendo à comunidade a oportunidade de conhecer as obras feitas por eles durante o curso.

O evento foi em comemoração ao Dia Mundial da Fotografia, celebrado em 19 de agosto. Acadêmicos e egressos puderam trocar ideias sobre as dificuldades encontradas ao longo da pesquisa dos TCCs, a importância do estágio e da especialização e sobre o mercado de trabalho na área de Fotojornalismo.

Professora da disciplina de Fotojornalismo, Lidiane Silva falou sobre a idealização das rodas de conversas. “A roda de conversa sobre TCC Fotojornalismo foi muito proveitosa. Uma conversa leve, com profissionais incríveis, que nos ensinaram muito. Uma verdadeira aula, envolvendo uma parte importante da graduação, que é o TCC, com outra parte necessária no Jornalismo, que é o Fotojornalismo. O evento foi muito enriquecedor para todos os acadêmicos presentes”, pontuou Lidiane.

Egresso do curso de Jornalismo, Yure Dickson, conta que ficou muito feliz com o convite para a roda de conversa. “É um momento de valorização do trabalho, que desenvolvemos com tanto carinho e esforço”, disse.

Kamila Soares, também egressa do curso de Jornalismo, afirmou que ajudar pessoas que estão em dúvida ou inseguras a terem mais confiança é sempre gratificante. “Poder contribuir com o curso e os acadêmicos é muito importante. Estamos aqui para expor nossas experiências e ajudar, de alguma forma, na construção destes futuros profissionais”, ponderou.

Para a acadêmica do 6° período do curso de Jornalismo, Maria Alice Veloso, o evento foi de muito aprendizado. “A roda de conversa esclareceu diversas dúvidas sobre o Fotojornalismo e a dinâmica de construção do TCC”, afirmou.

Também estiveram presentes o coordenador do curso, Elpídio Rocha, e os egressos que fizeram seus Trabalhos de Conclusão de Curso sobre Fotojornalismo: Kamila Soares, Yure Dickson, Netto Rodriguez e Gabriel Motta.