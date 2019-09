Acadêmicos do 4° período de Farmácia da Funorte plantaram nesta semana ervas medicinais em vasos no Campus JK. As plantas do horto serão utilizadas em aulas do curso, como também poderão ser empregadas com uso terapêutico pelos colaboradores e alunos.

A ideia de fazer o horto em vasos no Campus JK da Funorte nasceu depois do sucesso de outro projeto. “Comentei sobre o horto que já existe no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro e, quando disse em sala de aula aos alunos, eles ficaram muito empolgados”, contou a professora Eurislene Moreira, farmacêutica especialista em manejo, cultivo e manipulação de plantas medicinais.

O projeto conta ainda com auxílio da professora Maria Luísa e da diretora Ana Paula Nascimento. A professora Eurislene Moreira contou também que cada aluno selecionou a planta que iria levar para plantio.

O novo horto já contém guaco, erva cidreira, orégano, hortelã, poejo, menta, capim-santo, citronela e manjericão, em 15 vasos. A ideia foi tão bem aceita pelos acadêmicos e pelos colaboradores da unidade que existe a possibilidade de expansão.

A universitária Tatiane Ribeiro Soares, que participou da plantação, explica que escolheu farmácia por vocação e amor. No trabalho em grupo, ficou responsável por levar e plantar erva cidreira.

“Estamos estudando as plantas com efeito farmacológico e o horto é importante não apenas para nosso curso, mas também para outros acadêmicos da faculdade. Com o horto, podemos apresentar plantas que muitos nem conheciam”, disse, lembrando que todos os vasos contêm placa de identificação das ervas.

REFERÊNCIA

Além de especialista em Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a professora Eurislane Moreira é mestre em Cuidado Primário com Ênfase em Plantas Medicinais e doutoranda em Ciências da Saúde, com ênfase em Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

Ela teve participação direta no projeto desenvolvido no Hospital das Clínicas, que mantém um horto para produção de chás oferecidos aos colaboradores e aos acompanhantes dos pacientes. “Minha missão é tornar a Funorte uma referência na aplicação de plantas medicinais”, disse a docente.