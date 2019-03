Mais de cem pessoas da comunidade usufruem atualmente dos benefícios da natação e da hidroginástica para a saúde e o bem-estar graças a um projeto da Faculdades Integradas do Norte de Minas (Funorte). São pessoas de todas as idades, homens e mulheres, que fortalecem o sistema circulatório, ganham força muscular, controlam o peso e mantêm o bom funcionamento das articulações com o exercício feito na água.



Além do benefício para a comunidade, o Projeto Aquáticas Funorte ajuda os alunos do curso de educação física a ganharem experiência profissional.



Criado em março de 2017, o projeto oferece aulas gratuitas para a comunidade. Segundo o professor e coordenador do projeto, Fábio do Nascimento Ferreira, a ideia surgiu com o desejo de integrar os acadêmicos no aprendizado teórico com a realidade prática.



“Contando também com a premissa de que a instituição tem a preocupação da formação, qualificação e instrução dos seus discentes para o mercado de trabalho”, afirma.



As instruções são dadas pelos alunos e supervisionadas pelo profissional da instituição com aulas diversificadas e temáticas.



Além disso, há parceria com outros cursos da faculdade, como enfermagem, psicologia e nutrição. Tudo de forma a dar suporte aos acadêmicos, ajudando nos trabalhos e pesquisas afins de cada área e um atendimento completo para os praticantes das atividades físicas.



SOCIAL

“Um dos princípios da instituição é estar envolvida em ações que visam o desenvolvimento social da comunidade. Isto promove a integração do acadêmico com a comunidade, fazendo com que eles estejam sempre lado a lado, promovendo qualidade de vida e saúde”, conclui o professor.



O projeto tem hoje mais de cem alunos inscritos. Na modalidade hidroginástica, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar um atestado médico comprovando boas condições de saúde para realizar a aula.



O projeto Práticas Aquáticas Funorte sempre acontece às terças e quintas-feiras, de 17h às 18h, no Centro Aquático da Funorte Campus JK, localizado na avenida Osmane Barbosa, 11.111, bairro JK.



Mais informações: (38) 2101-9261.

* Estagiária sob supervisão do editor