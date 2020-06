Os alunos da rede estadual de ensino poderão assistir ao conteúdo do programa “Se Liga na Educação” pela TV Assembleia, a partir da próxima segunda-feira (22). O novo canal para exibição das teleaulas durante a pandemia do coronavírus foi anunciado pelo governador Romeu Zema na segunda-feira (15), durante assinatura do termo de cooperação técnica com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O acordo vai garantir a ampliação do acesso a 80 novos municípios e impactar mais de 200 mil alunos.

Atualmente, em função do distanciamento social imposto pela Covid-19, o ensino da rede estadual é oferecido por meio do Regime de Estudo não Presencial que conta com diferentes ferramentas pedagógicas e tem como instrumento estruturante o Plano de Estudo Tutorado (PET). Também são oferecidos para os estudantes o programa “Se Liga na Educação” e o aplicativo Conexão Escola, que atuam de forma complementar ao processo de ensino e aprendizagem.

MAIS ACESSO

Romeu Zema destacou a importância do trabalho conjunto para minimizar os impactos da pandemia do coronavírus e reafirmou os esforços do Executivo para ampliar o acesso dos alunos mineiros ao ensino a distância.

“Temos que agradecer por este convênio que vai possibilitar que as aulas não presenciais cheguem a um número expressivo de crianças, que hoje não foram beneficiadas pelos recursos que oferecemos. Lembrando que já fazemos uso da internet, que é o recurso mais utilizado, da Rede Minas e, agora, da TV Assembleia. E aqueles que não têm acesso aos três recursos, podem estudar pelas apostilas. A Secretaria de Educação tem feito um esforço enorme para que nenhum aluno fique impedido de ter acesso ao conhecimento”, afirmou o governador.

Zema reconhece que o ensino não presencial não é o melhor. “Mas é o que nós conseguimos fazer no momento, diante de um problema que não é só de Minas, mas do mundo todo”, afirmou.

PROGRAMAÇÃO

O deputado Agostinho Patrus, presidente da ALMG, destacou que a TV Assembleia vai dedicar cinco horas de sua programação diária à veiculação dos conteúdos, que serão transmitidos em horários diferentes da Rede Minas, para garantir mais opções aos alunos.

“Aquele que, por ventura, teve algum problema no dia ou alguma dificuldade com o sinal, poderá acompanhar as aulas em outros horários na TV Assembleia. Os alunos infelizmente têm estado longe das salas de aula, distantes dos professores, do convívio com seus amigos e colegas. Esperamos que isso possa ser minimizado através das aulas e da transferência de conhecimento. Ao incluir mais alunos nesse imenso desafio de ensinar, estamos dando uma contribuição importante”, disse o parlamentar.

Também participaram da assinatura o secretário de Estado de Governo, Igor Eto; a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna; e o presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa (Rede Minas), Sérgio Rodrigo Reis.