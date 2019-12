As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) serão feitas de 21 a 24 de janeiro de 2020. O calendário do processo seletivo, que definirá os calouros do primeiro semestre de 2020 na maioria das universidades públicas do país, foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

O resultado da seleção será divulgado em 28 de janeiro. A matrícula dos selecionados deverá ser feita de 29 de janeiro a 4 de fevereiro. Quem não conseguir vaga de imediato poderá participar da lista de espera, manifestando esse interesse também entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro.



ENEM

O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. A seleção é feita com base no desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para participar, é preciso ter obtido nota acima de zero na redação.

Para o primeiro semestre de 2020, valerão as notas do Enem 2019. O resultado das provas, aplicadas em novembro, será divulgado em janeiro, na Página do Participante e no aplicativo do Enem. Para acessar, é preciso informar CPF e senha. Ao todo, 3,9 milhões de candidatos participaram de pelo menos um dia do exame.

As regras e a quantidade de vagas oferecidas no ano que vem pelo Sisu ainda não foram divulgadas. No primeiro semestre deste ano, foram 235,5 mil vagas, em 129 instituições públicas de todo o país.

Com Agência Brasil