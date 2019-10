Ao longo dos últimos dias, a Ímpar Escola de Criança promoveu uma série de atividades especiais para o seu público infantil, em celebração à Semana da Criança. O projeto teve início com contação de histórias conduzida pela escritora Ellen Rosa, seguida de brincadeiras como passa repassa, bingo, dança, atividades recreativas e distribuição de pipoca e algodão doce.

Para o encerramento, foi preparada uma programação mais elaborada, com atividades lúdicas e recreativas, brinquedo inflável, pula-pula, lanche coletivo, piscina e música.

Para a diretora do Ímpar, Fernanda Tavares, a Semana da Criança é um momento especial. “Nessa data, o brilho nos olhos de cada um deles é mais visível. Criança precisa se sentir feliz e o que proporcionamos a elas – com nossa equipe de professores que cuidam de cada detalhe com carinho – é algo mágico, resultado do envolvimento de cada profissional no processo”.

“Nossas crianças aprendem brincando e nossa maior preocupação é trabalhar para estimular a questão psicomotora e desenvolver as habilidades múltiplas do aluno, para que ele ingresse no ensino fundamental com maturidade, que é um fator muito importante na vida de cada um deles”, finaliza.



DIVERSÃO

Para João Pedro Soares, aluno do 3° ano do Ímpar, a Semana da Criança foi incrível. “Foram muitas atividades, mas foi muito bom jogar boliche, basquete e futebol com meus colegas. E já estamos nos preparando para o Festival de Danças, que será o próximo evento”, revelou.

Além da Semana da Criança, é tradição na escola desenvolver diversas atividades ao longo do ano, como quadrilha, Ímpar Folia, Festival de Dança, jogos internos e projetos de leitura e alimentação saudável, quando as crianças interagem com uma horta que é cultivada na escola.