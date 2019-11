O auditório do Parque de Exposições João Alencar de Athayde foi palco, na última sexta-feira (22), do I Simpósio Norte-Mineiro de Medicina Equina (Simequi), realizado pelo grupo de estudo em Equinocultura da Funorte, o Equinar de Medicina Veterinária.

Durante o evento foram apresentadas palestras sobre “Anatomia aplicada ao exame do sistema digestório”, ministrada pelo médico veterinário João Marcos Leite, e “Criopreservação do sêmen equino Passado x Presente”, proferida pela médica veterinária Camila Machado.

A médica veterinária e professora Clara Mota falou sobre a importância dos alunos construírem esse tipo de projeto. “O evento foi pensado a partir do grupo de estudos sobre equinos, o Equinar. Alunos de todos os períodos pensaram juntos a realização do evento e isso é muito importante para a interação deles em decidir uma atividade desse porte e decidir os temas aqui trazidos”, afirma.

“Hoje em dia, se você sair para atender um equino sem uma boa base anatômica, não consegue entrar no mercado de trabalho, pois uma das áreas que mais precisam de anatomia animal é a médica equina. Então, os alunos precisam saber as alterações anatômicas para saber atendê-los de forma correta”, afirma o médico veterinário e egresso da Funorte João Marcos Leite.



ORGANIZAÇÃO

Acadêmico do 9º período, Hugo Fernandes conta que foi gratificante a idealização do evento. “Organizar o evento foi um desafio para o nosso grupo de estudos, pois foram necessários muitos dias de planejamento para que tudo ocorresse da melhor forma possível. Dentro da proposta que tínhamos, o evento foi um sucesso. Alcançamos o objetivo de trazer conhecimento específico na área de equinos para estudantes e profissionais do Norte de Minas, dentre eles, algumas pessoas de outras instituições e de cidades próximas, como Salinas e Guanambi. Estamos muito satisfeitos com a finalização do simpósio e a perspectiva é a de que possamos dar continuidade ao evento e realizar mais edições nos próximos anos”.