Está chegando o dia da prova do Enem e você planeja passar toda a véspera estudando, até o último minuto. Será a melhor estratégia? De acordo com a diretora do Colégio Indyu, Gabrielle Mourão, essa pode não ser a melhor saída. Ela conta que, para se alcançar bom resultado nas provas, é bom estar descansado e tranquilo. “Nervosismo é normal em qualquer situação em que os conhecimentos são colocados à prova, mas é preciso dominar a ansiedade, para que o desempenho não seja prejudicado no dia do exame”.

Reservar o dia anterior para esquecer dos estudos, relaxar e dar uma folga ao cérebro é uma dica de Gabrielle, que dá outras orientações.

Uma dessas dicas é que, na última hora, não é aconselhável estudar aquela matéria que você não aprendeu antes. É bom evitar conteúdos complexos na véspera.

O recomendado é confiar no que aprendeu até agora e não tentar memorizar novos temas. Tire tempo para os assuntos atuais, através do noticiário e, quem sabe, um desses temas não seja o tema da redação deste ano?

Para relaxar na véspera do Enem, você precisa ter estudado muito nos meses anteriores. Quanto mais preparado estiver, mais seguro vai se sentir na hora de fazer a prova e terá menos ansiedade. Então, prepare-se com antecedência, diz ela.

Atividades prazerosas também são excelentes para enfrentar o desafio das provas. Cada um tem sua forma de relaxar e o que é bom para um aluno talvez não seja bom para outro. Alguns preferem caminhar; outros, ouvir música suave, fazer exercícios respiratórios para oxigenar o cérebro, meditar, jogar futebol com os amigos, ir a uma sessão de massagem, ao cinema, à piscina e até mesmo fazer umas comprinhas.

Alimentação é outro ponto importante a ser observado antes da prova. Uma dieta leve e saudável pode evitar uma indisposição estomacal ou diarreia na hora da prova. Muita ansiedade também pode levar a comer mais do que o esperado e gerar desconforto.

No jantar, na véspera da prova, é bom ingerir carnes magras, frutas e salada, evitando comidas gordurosas e pesadas, para que o sono não seja prejudicado e a digestão seja fácil. A hidratação é outro ponto importante, dando preferência à ingestão de água, chás e sucos naturais, evitando café, energéticos e refrigerantes, que podem atrapalhar o sono e o descanso.

De olho no relógio

Conferir o local do exame com antecedência e sair de casa mais cedo também são dicas importantes para os candidatos ao Enem dadas pela diretora do Colégio Indyu, Gabrielle Mourão. Afinal, não há nada mais estressante do que ficar perdido, sem saber como chegar ao local. É bom também conferir o que é permitido levar para fazer a prova.

“Lidar com a ansiedade é algo de muita importância. Estar ansioso pode gerar sensação de desânimo ou de não ter se preparado bem para a prova, o que pode atrapalhar o desempenho. O candidato deve focar em pensamentos positivos e confiar na própria capacidade. Estar positivo pode ajudar a ficar mais tranquilo e mais confiante”, orienta.

Outra recomendação importante é que o candidato vá mais cedo para a cama, na véspera da prova, e tenha uma boa noite de sono. Essa atitude é essencial para que o cérebro relaxe e amanheça com enorme potencial.

Pensando no bem-estar dos alunos, sempre à véspera do Enem, o Colégio Indyu promove um dia de relaxamento, com sessões de massagem e atividades lúdicas. A programação deste ano já está sendo montada.