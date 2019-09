Apoiar os alunos da rede estadual de ensino que precisam de auxílio para alavancar os estudos e recuperar as notas: este é o objetivo da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE) ao iniciar, a partir da próxima semana, o Programa de Reforço Escolar para Fortalecimento da Aprendizagem.

De segunda-feira (23) até o fim de novembro, mais de 114 mil alunos da rede estadual de ensino de Minas terão a possibilidade de participar da iniciativa, em mais de 1,6 mil escolas em todas as Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

As aulas de reforço também contarão com a participação de cerca de 15 mil estudantes que estavam em vias de abandonar os estudos e retornaram após a busca ativa da SEE.

O diagnóstico dessa necessidade foi realizado com foco nos estudantes dos anos finais dos ensinos fundamental e médio que apresentaram índice de aproveitamento menor que 60% em língua portuguesa e matemática.

Os pais ou responsáveis receberão um documento com o convite que o estudante recebeu para participar do programa e como serão desenvolvidas as atividades. Eles deverão assinar o termo, autorizando ou não a participação do aluno.

As aulas serão realizadas duas vezes por semana para cada componente curricular no período do contraturno do aluno ou em um sexto horário, dependendo da disponibilidade das escolas.

O estudante que precisar de acompanhamento nas duas disciplinas terá quatro aulas ao longo da semana. Para isso, a SEE também conseguiu garantir a alimentação daqueles estudantes que permanecerem na escola para participar das aulas de reforço.

*Com Agência Minas