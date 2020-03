“O seu valor é imensurável. Não importa o que te levou para este lugar, você é importante para Deus”. Você é linda! Confie em Deus que pode tirar você desta situação”.

O toque de Sensibilidade esteve presente em cada cartinha escrita por alunos da Escola Adventista de Montes Claros que foram endereçadas as reeducandas do presídio feminino, localizado no bairro Jardim Alvorada na tarde desta terça-feira, 03 de março. A iniciativa é uma homenagem dos alunos da Escola Adventistas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No total, 90 cartinhas foram escritas pelos estudantes que abraçaram a iniciativa.

O professor de Português, Eliel Nunes, conta que colocou no seu planejamento esta ação e ressalta o envolvimento e participação dos alunos. Explica que a ação foi marcada por emoção, e envolvimento por parte de alunos do 6º ao 9º ano, que colocaram o sentimento em forma de palavras, que visou valorizar e elevar a auto-estima das mulheres que se encontram na unidade prisional do bairro Jardim Alvorada.

“Embora falamos que seriam para mulheres que estão em um presídio, os alunos tiveram uma ótima receptividade. Todos abraçaram a ideia, de escrever uma cartinha, como homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Válido salientar que nao houve nenhum tipo de preconceito por parte deles, valorizaram e amaram fazer a diferença na vida destas mulheres”, assinala.

Para Eliel este é uma tema social pouco explorado na sociedade, uma vez que "uma escola ir ao presídio para homenagear as mulheres, é algo que provocou emoção e não é tão comum assim".

“Os alunos olharam para as mulheres; como mulheres, e não como alguém que cometeu algum delito. Foi emocionante presenciar a alegria dos nossos alunos em participar desta importante ação social, e nós enquanto professores e direção do educandário, foi extremamente gratificante passar algumas horas no presídio e fazer a entrega dessas cartinhas, levar amor, paz, e esperança para cada uma delas”, relata Nunes.

A diretora da Escola Adventista, Cristina Neiva considera esta ação como relevante, uma vez que promove o resgate da auto-estima destas mulheres. Ela garante que outras ações sociais devem acontecer durante o ano, como forma de mostrar o que esta instituição de ensino faz dentro e for a da sala de aula.

Everton Santos, professor de religião, também destacou a importância da entrega das cartinhas para as mulheres que estão encarceradas, que para ele é um dos gestos mais nobres. Observa que a escola tem o papel importante no sentido de impulsionar ações que possam promover esperança para pessoas que vivem em circunstâncias adversas. Esta ação promovida pela Escola Adventista contou com o apoio da Pastoral Carcerária de Montes Claros.