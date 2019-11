Pais ou responsáveis dos alunos das escolas públicas estaduais de Minas Gerais já podem, desde ontem, renovar a matrículas dos estudantes que, em 2020, continuarão na mesma escola estadual em que estiveram matriculados neste ano.

Todas as informações e orientações sobre o assunto estão na Resolução nº 4.231, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais da última sexta-feira (15/11).

O período de renovação vai até 6 de dezembro. Neste período, é importante que os pais ou responsáveis procurem a escola do filho e apresentem todos os documentos solicitados para confirmar a matrícula. O procedimento é a única maneira de garantir a vaga do aluno na escola em que ele já está matriculado e estudando.

“Este é um processo novo, implantado a partir deste ano, já valendo para as matrículas do ano que vem”, observa a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação (SEE), Geniana Guimarães Faria. “Essa nova orientação vale tanto para o ensino fundamental, do 1º ao 9º anos, quanto para o ensino médio”, ressalta.

Ao receber a documentação completa, a escola deverá entregar o comprovante da efetivação de renovação de matrícula. Caso a escola não ofereça a etapa na qual o aluno deverá ser matriculado para o próximo ano, os pais ou responsáveis serão orientados sobre como proceder na realização da pré-matrícula da rede estadual.



MUDANÇA OU VOLTA

Quem está matriculado na rede pública estadual, mas precisa ou quer mudar para outra escola estadual em 2020, deve ficar atento, pois o processo é diferente. Primeiramente, há a necessidade de fazer uma pré-matrícula pela internet. Nesta pré-matrícula, os estudantes vão sinalizar o interesse pela mudança. Todos os casos serão analisados e, no final de dezembro, os resultados da alocação serão divulgados.

Também podem fazer a inscrição on-line na pré-matrícula alunos vindos de outras redes de ensino e que querem ingressar na rede estadual em 2020, além daqueles que abandonaram os estudos e desejam voltar às salas de aula nos ensinos fundamental, médio ou na educação de jovens e adultos.

Nestes casos, a pré-matrícula deve ser feita em www.matricula.educacao.mg.gov.br. O prazo para essa iniciativa começa só no final de novembro – de 28/11 a 16/12.

*Com Agência Minas