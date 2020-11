Chegou o momento de tornar famosos o seu talento e o seu conhecimento. O Centro Universitário Funorte abriu as inscrições para o Reality Universitário Mentes Brilhantes, que tem como objetivo selecionar talentos que queiram fazer um curso superior.

Para se inscrever, os interessados deverão ler o edital e preencher o formulário que se encontra no link http://realityuniversitario.com.br/funorte/.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas até 30 de novembro. O Reality é direcionado a todas as pessoas interessadas em cursar o ensino superior, que tenham o ensino médio completo ou que vão concluí-lo até fevereiro de 2021, conforme a legislação em vigor.

A seleção ocorrerá em duas fases, de acordo com as regras prescritas no edital de cada graduação. Uma banca examinadora de professores de cada curso fará a avaliação do candidato, levando em consideração alguns critérios, como desenvoltura, criatividade, linguagem adequada e originalidade.

A divulgação do resultado da 1ª fase será em 7 de dezembro. Já a segunda fase será de 8 a 11 de dezembro.



COMO FUNCIONA

Dentre as exigências previstas nos editais em ambas as fases, os candidatos deverão atentar-se para a especificidade de cada curso. Aquele candidato que queira enviar seu talento para o curso de Educação Física, fará um vídeo e simulará uma aula de dois minutos.

Já o interessado em cursar Biomedicina, por exemplo, enviará vídeo exemplificando alguma área do curso revelando o motivo pelo qual deseja fazer esta graduação.

Outro exemplo de critério está no edital do curso de Estética e Cosmética. Os futuros acadêmicos farão processo de transformação em uma pessoa, mostrando qual a vestimenta, maquiagem e penteado ideal para dois tipos de ocasiões diferentes.

A graduação de Gastronomia, por sua vez, solicita ao candidato que crie uma ideia de um novo negócio no setor, que tenha impacto nos aspectos de empreendedorismo, consciência ambiental, responsabilidade social e inclusão, agricultura familiar, valorização de pequenos produtores locais e cenário pós-pandemia.

Os interessados em cursar Arquitetura deverão capturar uma imagem/desenho de edificação Arquitetônica ou Urbanística de sua cidade, buscando seu melhor ângulo para demonstrar o valor da Arquitetura e Urbanismo para a cidade.



REDE

As informações completas poderão ser encontradas nos respectivos editais. O Projeto Reality Universitário Mentes Brilhantes contempla diversos cursos da rede de ensino Funorte, dentre eles: Administração, Biomedicina, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Jornalismo, Farmácia, Gastronomia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia e Psicologia.

As Faculdades Funorte Janaúba, Funorte Januária e FacFunam Pirapora também estão participando.