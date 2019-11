Quase metade dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 farão as provas pela primeira vez. Mais de 5,1 milhões de pessoas participam desta edição, que começa no próximo domingo. Dessas, 2,4 milhões (47%) são estreantes no principal processo para conquistar uma vaga no ensino superior no país.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número é uma tendência que passou a ser registrada a partir de 2018, quando 1,8 milhão de estudantes (33%) nunca havia participado do Enem.

O órgão acredita que as mudanças implementadas em 2017 para a concessão de isenção da taxa de inscrição contribuíram para o crescimento desde então.

ORIENTAÇÕES

A primeira etapa do Enem será neste domingo, com a aplicação das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Diretor de Gestão e Planejamento do Inep, Murillo Gameiro orienta aos participantes chegarem ao local das avaliações com antecedência. Os portões abrirão às 12h, pelo horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h. Para que não ocorram imprevistos, recomenda-se levar o cartão de confirmação da inscrição nos dois dias do exame.