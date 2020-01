As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) vão até as 23h59 de sábado (1º). Ao todo, são 252.534 bolsas ofertadas – maior quantidade já registrada para o primeiro semestre –, sendo 122.432 integrais (100%) e 130.102 parciais (50%). O resultado da primeira chamada será divulgado em 4 de fevereiro.

Para se candidatar, o estudante deve informar o número de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e a senha usada no exame.

No momento da inscrição o candidato faz, em ordem de preferência, até duas opções de instituição, curso e turno dentre as bolsas disponíveis, de acordo com seu perfil.

O participante com deficiência ou que se autodeclarar indígena, preto ou pardo pode optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas.

O coordenador-geral de Programas de Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC), Thiago Leitão, ressalta a magnitude da oferta neste semestre. “Mais estudantes poderão se beneficiar. Trata-se de uma iniciativa do MEC para democratizar o acesso ao ensino superior brasileiro, dando a oportunidade de estudo a quem mais precisa”, disse. A consulta às bolsas teve início na segunda (27).



CANDIDATOS

Podem participar do processo seletivo do Prouni estudantes brasileiros que não possuam diploma de curso superior e tenham participado da edição de 2019 do Enem, tendo obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas do exame e nota superior a zero na redação.

Os outros requisitos para tentar uma das bolsas são: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola; ser pessoa com deficiência; ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Neste último caso, não é necessário comprovar renda.

Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.