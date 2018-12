Universitários beneficiados com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terão mais um mês para renovar os contratos firmados neste ano. O prazo terminaria hoje, mas foi prorrogado até 31 de janeiro.

O aditamento é válido para os acordos assinados por meio do Novo Fies. Do total de inscritos no programa no primeiro semestre, pouco mais de 44 mil já concluíram ou iniciaram o processo, realizado a cada seis meses. O número representa 75% dos favorecidos.

A renovação é feita pela Caixa Econômica Federal. Antes, o procedimento era executado pelo Ministério da Educação (MEC).

Conforme o cronograma do agente financeiro, são as instituições de ensino superior que iniciam o aditamento. Depois, as informações prestadas são validadas pelo próprio estudante, no site caixa.gov.br.

Mudanças no contrato, como a troca de fiador, obrigam o beneficiado a comparecer a uma agência da Caixa, acompanhado do novo avalista e com a documentação exigida em mãos.



MODELO

O Novo Fies foi lançado em 2017. O modelo financia as mensalidades de pessoas matriculadas em instituições de ensino superior particulares.

As modalidades vigentes são de acordo com a renda familiar do universitário. A primeira delas tem juro zero para quem recebe até três salários mínimos per capita, com empréstimo diretamente do governo federal. O menor valor é de 50% do curso, enquanto o limite máximo semestral é de R$ 42 mil.

Já o tipo P-Fies vale para candidatos com renda familiar per capita entre três e cinco salários mínimos. Nesse caso, o acordo é feito por condições definidas pelo próprio banco. Em 2018 foram disponibilizadas 210 mil vagas para essa linha de crédito.

Para muitas pessoas, o programa é a possibilidade de realizar o sonho de cursar o nível superior. Que o diga a estudante de jornalismo Keila Silveira, de 22 anos, aluna das Faculdades Promove, em Belo Horizonte.

“Consegui financiar 50% do valor, já que também ganhei uma bolsa parcial pelo ProUni. Pela minha condição financeira, não teria como pagar as mensalidades”, afirma Keila Silveira.



EXIGÊNCIAS

O interessado em concorrer a uma vaga no Fies precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, e obtido nota igual ou superior a 450. O candidato não pode ter zerado a prova de redação.

O Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies) definiu que serão ofertadas 100 mil vagas do programa no exercício de 2019. A quantidade está condicionada ao aporte de R$ 500 milhões no Fundo Garantidor do Fies, valor que virá do orçamento do MEC.

Para 2020 e 2021, a quantidade indicativa de vagas também ficou em um total de 100 mil.

Em 2018, também foram ofertadas 100 mil vagas, das quais, segundo dados do MEC, foram preenchidas 78.859, restando 21.141 remanescentes.

* Com Agência Brasil