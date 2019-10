O projeto Fiu Fiu de Cotovia Solidário, em parceria com o Ibituruna Shopping e Ibicinemas, promoveu nesta quarta-feira (09) uma tarde de atividades para crianças da Escola Municipal Elvira Durães, da comunidade rural de Serra Verde.



De acordo com a musicista Leila Brito, que comanda o projeto e abraça há mais de quatro anos crianças com vulnerabilidade social com pouco ou nenhum acesso a locais e eventos direcionados para elas, o momento foi de grande importância, principalmente por ser na semana da criança.

“Nosso espetáculo vai até locais onde as crianças não têm acesso. Hoje além do espetáculo elas tiveram a oportunidade de ir pela primeira vez ao cinema. A ideia surgiu de um mapeamento da nossa empresa em contemplar uma escola com pouco acesso a eventos culturais e o Ibituruna Shopping abraçou a ideia. Estamos muito felizes pela realização deste evento”, explica.



Para Lorena Vasconcelos, gerente administrativa do Ibicinemas, eventos com este são de extrema importância para crianças que geralmente não tem oportunidade.

"É maravilhoso ver o brilho no rosto de uma criança e a sua emoção ao entrar pela primeira vez ao cinema”, conclui.