Projeto itinerante da Cemig passará por 100 municípios, sendo seis do Norte de Minas. A companhia promove durante todo este mês projeto educacional de eficiência energética com intuito de levar experiência inovadora e orientações sobre o uso sustentável do recurso.

Cerca de 300 mil pessoas, entre alunos e outros moradores das cidades por onde o caminhão vai passar, serão impactados. A iniciativa é aberta ao público e terá investimento de aproximadamente R$ 12 milhões.

Na região, o projeto atenderá, além de Montes Claros, as cidades de Espinosa, Lassance, Brasília de Minas, Januária, Monte Azul.

As unidades móveis – caminhões e tendas tecnológicas equipadas com jogos interativos de eficiência energética – oferecerão as atividades para disseminar hábitos que contribuam para a redução do desperdício de energia elétrica.

A tenda tecnológica conta com quatro jogos interativos – destaque para o de realidade virtual e uma unidade móvel que, em seu interior, abriga um jogo de scape room. Nesse jogo, que simula uma casa com equipamentos eletrodomésticos, os participantes deverão solucionar desafios para tornar o ambiente mais eficiente.