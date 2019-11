A Funorte lançou nesta semana o Programa de Inclusão de Talentos Humanos no Ensino Superior (Unicap). O evento foi realizado no auditório do Campus Funorte Shopping e reuniu a diretoria da instituição, coordenadores de cursos, representantes e alunos de escolas públicas e privadas de Montes Claros e a equipe do Instituto Conexão, parceiro Unicap.

Segundo a diretora da unidade Shopping da Funorte, Daniela Mello, o Unicap é um projeto que foi desenvolvido para possibilitar o acesso de jovens carentes e talentosos no ensino superior.

“O programa é pensado especialmente para alunos que sonham em ingressar em uma faculdade que é referência em ensino e que desejam ter a oportunidade de mudar a sua realidade através da educação. Além de estudar, o aluno com perfil Unicap irá ingressar no mercado de trabalho, pagando as mensalidades da faculdade sem dificuldades e ainda concluir o ensino superior sem débitos futuros”, explica.



TRANSFORMAÇÃO

Para o diretor da Escola Estadual Antônio Canela, Cinecides Gonçalves de Figueiredo, o Unicap irá inovar e transformar a vida dos jovens que participarem do projeto. “O que mais chamou a atenção em todo o contexto do programa são as capacitações das quais os estudantes irão participar. Por meio de diversos profissionais, o aluno irá aprender a trabalhar, a vender, a se comunicar e, assim, desenvolver ainda mais suas habilidades e competências, tanto na graduação, como na vida profissional”, afirma.

Estudante do 3º ano do ensino médio, João Pedro Santos, de 18 anos, diz que tem interesse em participar do projeto. “O Unicap irá ajudar muitos jovens a realizarem seus sonhos e a superarem as dificuldades. Hoje em dia, o mercado de trabalho é muito limitado para nós, jovens, pois muitas empresas exigem um elevado grau de experiência, que é cada vez mais difícil de alcançar. Por meio do programa, nós teremos capacitações para trabalhar, horários flexíveis e, acima de tudo, pessoas que nos apoiam e nos ajudam a conquistar nossos objetivos”.