Curso de informática

O Sindicato Rural de Montes Claros oferece curso gratuito de inclusão digital (informática). A partir de setembro, a entidade vai oferecer turmas pela

manhã, tarde e noite.

Para se inscrever no curso é necessário ter mais de 12 anos e possuir CPF. As inscrições devem ser feitas por agendamento, pelos telefones (38) 3215-1058 e 99907-9520.

Professor do IFNMG

Estão abertas as inscrições para professor substituto de Administração para o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – campus Janaúba. Há uma vaga disponível para carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos devem ser graduados na área.

As inscrições devem ser feitas até 5 de setembro, pessoalmente ou por procuração no setor de Protocolo do Campus, situado na avenida Brasil, 334, Centro, em Janaúba. A remuneração do contratado pode variar de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, dependendo da titulação.

Prêmio para jornalista

O Itaú Social e a Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca) abrem concurso de reportagem relacionada com questões da educação pública brasileira. A premiação é no valor de R$ 8 mil. Podem participar estudantes de Jornalismo e graduados na área.

As inscrições devem ser feitas pelo site http://jeduca.org.br/edital. Para concorrer, os candidatos deverão escrever uma reportagem de produção independente e deverá ser publicada em veículos impressos, portais, sites, emissoras de rádio ou TV.

Vagas em MOC

Contrata-se vendedor e balconista para trabalhar em horário comercial. Os interessados devem ter CNH categoria A. Os currículos deverão ser enviados para o e-mail depositoconstrusoares@gmail.com.

Contrata-se promotor de vendas para captação em praças e pontos estratégicos. A empresa oferece carteira assinada, mais comissão e vale transporte. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (38) 99956-1525.