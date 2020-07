O volume III do Plano de Estudo Tutorado (PET) já está disponível para alunos da rede pública estadual de Minas. O material pode ser baixado pelo site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br e no aplicativo Conexão Escola. Os estudantes que não têm acesso à internet receberão as apostilas impressas em casa, da mesma forma que ocorreu a entrega dos volumes anteriores do PET e em acordo com as normas de prevenção à covid-19.



O material é a principal ferramenta desenvolvida para o Regime de Estudo não Presencial da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). O plano também é composto por teleaulas do “Se Liga na Educação” e pelo aplicativo Conexão Escola.



Os conteúdos são determinados pelas diretrizes da Base Comum Curricular e com o Currículo Referência de Minas Gerais.



DÚVIDAS

De segunda a sexta-feira (27 a 31 /7), o programa “Se Liga na Educação”, apresentado na Rede Minas, promove uma semana de acolhimento do ciclo III do Regime de Estudo não Presencial (PET).



Durante o período, o programa será dedicado a esclarecer as principais dúvidas dos estudantes e fixar os conteúdos do segundo volume do PET. O objetivo é deixar os alunos mais preparados para a sequência de aprendizado.



A partir do dia 3 de agosto, as teleaulas do “Se Liga na Educação” já serão totalmente relacionadas ao novo material.

