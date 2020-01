Alunos que terminaram o 3° ano no colégio Indyu comemoram a boa pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes conquistaram boas notas tanto nas questões de múltipla escolha quanto na redação.

Uma das alunas que esbanja alegria com o resultado é Anna Flávia Freitas Gonçalves, de 18 anos, que fez 900 pontos na redação. “Uma enorme surpresa o tema da redação. De todos os possíveis temas que passaram pela minha cabeça, algo relacionado à cultura passou bem longe. Apesar de ter me surpreendido, achei um tema fácil de ser desenvolvido, principalmente porque já fui com minha estrutura pronta e trabalhamos temas relacionados em sala de aula. Apenas ajustei ao assunto pedido”, conta.

Anna Flávia diz que ajustou os horários para estudar mais em casa, além de fazer cursinho. “O que mais me ajudou foi estudar estruturas de redações antigas que tiraram 1.000, além de fazer uma/duas redações por semana que a professora mandava”, explica.

Com o bom desempenho da nota, ela vai tentar uma vaga em Letras na UFMG, com o sonho de trabalhar com educação e ser uma boa profissional.



ESFORÇO VÁLIDO

Ellen Batista de Paula, de 17 anos, conta que também precisou mudar muitos hábitos para ter uma rotina voltada aos estudos. “Mas valeu a pena todo o esforço, principalmente quando vi que eu tirei 920 na redação”, celebra a estudante.

A dica de Ellen para quem vai fazer a prova é buscar o equilíbrio. “Estude bastante, mas com equilíbrio, senão a mente acaba se cansando demais e, no fim das contas, não acaba absorvendo todo o conteúdo. Tire tempo para o lazer, para a família e para os amigos e não se esqueça que haverá noites em que terá que se dedicar mais”, finaliza.



SEM SURPRESAS

A professora de Redação do colégio Indyu, Fabiana Carneiro, afirma que temas relacionados à cultura foram trabalhados ao longo do ano em sala de aula. “O tema de 2019 não foi tão surpreendente, pois foi trabalhado em sala de aula. Trabalhamos diversos temas e, no caso do cinema, foi trabalhado o acesso à cultura, onde abordamos o direito constitucional: acesso à cultura e lazer. Então foi um tema fácil para o aluno escrever e defender seu ponto de vista”, explica.

Segundo Fabiana, o projeto de ensino da escola é reformulado todos os anos, mantendo algumas metodologias tradicionais, como a prática de redação em sala de aula. “Sempre buscamos novas ferramentas, como a ‘Sala Google’, que dá um suporte para o aluno, permitindo uma interatividade com conteúdo e informações para somar na construção do aprendizado. Com isso, temos atingido há anos notas significativas de redação, com mais de 90% de acertos”, finaliza Fabiana.