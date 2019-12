A Olimpíada de Língua Portuguesa é um concurso nacional de produção de textos, para alunos do 5° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio, de escolas públicas de todo o país. Em sua sexta edição, a Olimpíada recebeu 15.461 inscrições de Minas Gerais.

Com o título “ A felicidade mora aqui”, na Categoria Documentário, três norte-mineiros, de Espinosa – André Felipe, Davison Alves e Steffane Catherine, com a professora Shantynett Souza Ferreira Magalhães Alves –, estudantes da Escola Estadual Betânia Tolentino Silveira, estarão entre os 13 alunos de Minas Gerais que disputarão a final da Olimpíada de Língua Portuguesa, na próxima segunda-feira, quando serão conhecidos os vencedores, em São Paulo.

Além da rede estadual de ensino, o programa teve adesão das secretarias de Educação de 607 municípios, totalizando 3.563 escolas. No Brasil, foram 171.035 inscrições, nas cinco categorias por gênero textual. As adesões viveram de todos os estados e de 4.876 municípios (87,5% do total), alcançando 42.086 escolas.



REFLEXÃO

Para a professora dos alunos de Espinosa que estarão na final, Shantynett Souza Ferreira Magalhães Alves, participar da Olimpíada de Língua Portuguesa representa a oportunidade de estar em um espaço de reflexão e interlocução, que vai muito além da leitura e da escrita.

“Torna-se uma experiência única para os participantes, seja o professor ou alunos. O tema desenvolvido desperta a felicidade com relação aos aspectos de nossa realidade histórica, geográfica, econômica e cultural. O olhar dos alunos e da própria sociedade é transformado”, avalia.

A Olimpíada é realizada pelo Itaú Social e pelo Ministério da Educação (MEC), com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). O objetivo é apoiar os professores da rede pública no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita.



OFICINAS

A partir da metodologia do Programa Escrevendo o Futuro, os professores realizaram oficinas de produção de texto com os alunos do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.