O Núcleo de Orientação Psicopedagógica (NOP) do Centro Universitário Funorte já está atendendo a todos os alunos, professores e colaboradores, oferecendo apoio, acolhimento, orientação psicológica e/ou pedagógica.

O NOP é um setor da diretoria acadêmica composto por psicólogos e pedagogos. Mesmo antes da pandemia do novo coronavírus, o grupo já desenvolvia diversos atendimentos cuidando dos aspectos emocional, dificuldades de aprendizagem, conflitos interpessoais, relações na sala de aula, apoio a acadêmicos com deficiência ou que precisam de algum tratamento educacional especial.

Os atendimentos individuais acontecem, geralmente, na modalidade de plantão psicológico e/ou pedagógico, tanto presencial como remoto. Em grupo são realizadas as intervenções nas salas de aula (presencial ou remota), palestras, apoio para as apresentações de TCC, capacitação dos colaboradores ao atendimento aos estudantes.

De acordo com a coordenadora do NOP, Laura Lilian, o trabalho do grupo não é oferecer a psicoterapia, que é um processo mais profundo de autoconhecimento e/ou tratamento de problemas psicológicos. “No plantão psicológico acolhemos os estudantes com uma escuta qualificada nas questões que estejam interferindo no processo de aprendizagem, além de orientar e encaminhar, quando necessário. É importante ressaltar que este acolhimento também tem uma função terapêutica, pois possibilita a pessoa atendida encontrar novas formas e novas possibilidades em relação à demanda que ela apresenta naquele momento”, diz.

“Durante a pandemia, adaptamos a nossa forma de atendimento para chegar amplamente a todos. Incluímos a forma remota através do meet, preservando o sigilo e a relação ética com o estudante, colaborador e ou professor com o profissional do NOP. Fizemos também intervenções nas turmas nas aulas remotas e afirmamos que o apoio psicológico foi uma demanda grande no ano passado. Muitos alunos apresentaram quadro de ansiedade, insônia, insatisfação, medo, luto, dificuldade de adaptação à aula remota. E quando observamos que o assistido precisa de um atendimento mais complexo, encaminhamos para atendimento na Clínica Escola no Campus Amazonas ou a profissionais que são parceiros que atendem aos estudantes com um valor social”, explica.



PROFESSOR

Outra ação importante do NOP foi a implantação do projeto “Bem-Estar Professor”, com o objetivo de acolher as demandas psicossociais do corpo docente com relação aos impactos causados pelo distanciamento social e exigências de rápida adaptação a novas metodologias de aulas.

Para este grupo, o NOP tem ofertado o Plantão Psicológico e, junto com a diretoria acadêmica, realiza quinzenalmente o “Quinta Docente”, que é um encontro on-line entre professores e diretores para compartilhar experiências exitosas, sentimentos, esclarecer dúvidas, pensar sobre o seu papel e construir novas formas de ser professor.



APOIO PARA AULAS REMOTAS

Outra ação do NOP em 2020 foi a realização do mapeamento e acompanhamento dos alunos que não tinham acesso a internet. Este mapeamento possibilitou a elaboração de estratégias para a continuidade do estudo, sem deixar ninguém de fora do processo. Para cada caso foi necessário lançar mão de recursos diferentes: alguns estudantes iam até a faculdade buscar o material impresso ou utilizaram de maneira segura o laboratório para assistir as aulas de forma assíncrona, por exemplo.

Em 2021, já está sendo feito novamente o mapeamento, tanto dos acadêmicos com deficiência ou necessidades específicas quanto dos acadêmicos que precisam de apoio e de recursos do Centro Universitário.

Para os estudantes com deficiência, é desenvolvido um trabalho com toda a família através de profissionais capacitados, entre médicos e terapeutas, para junto ao Núcleo formar uma equipe profissional e oferecer as metodologias e recursos para que esse estudante possa seguir e acompanhar as aulas com qualidade e aprender de acordo às suas capacidades.

Os atendimentos já estão sendo feitos de forma remota e on-line. Para tal, o agendamento é feito através do site funorte.edu.br, por meio da guia “SERVIÇOS NOP”, onde o interessado preenche o formulário e é feito o contato pelo e-mail nop@funorte.edu.br.