Poder oferecer à pessoa a oportunidade de recuperar os movimentos, a chance de retomar as atividades simples do cotidiano e de tirar a dor da rotina do paciente, ou mesmo de restabelecer o condicionamento físico, é o que Everton Soares Cavalcante considera como a magia do pilates. A atividade, desenvolvida por profissionais da fisioterapia, como Everton, ou da educação física, tem até mesmo um prêmio anual para aqueles que se destacam. E, neste ano, o egresso do curso de fisioterapia da Faculdades Integradas do Norte de Minas (Funorte) está concorrendo.

O Prêmio Sul-Americano Contrology ou Contrology Awards 2019, da empresa Voll Pilates Group, tem o objetivo de reconhecer o trabalho de fisioterapeutas que atuam no ramo do pilates na América do Sul.

Everton considera uma satisfação muito grande ter sido selecionado, pois a forma de entrar na competição é por indicação dos próprios pacientes. “Ser indicado entre tantos profissionais é o resultado de muito estudo e trabalho com o método pilates”, diz.

Atualmente, o fisioterapeuta atua em seu estúdio de pilates em Montes Claros, além de realizar atendimentos de fisioterapia domiciliar e ministrar workshops.

Everton concorre ao prêmio Revelação 2018, cuja exigência é ter lançado um curso autoral relacionado ao método pilates naquele ano. “Eu ministro um curso com meu próprio material. É aberto para fisioterapeutas ou alunos que estejam no último período e para profissionais com atuação em pilates. Dou work-shops sobre o tema para instrutores também”, explica o fisioterapeuta.



GRADUAÇÃO

Everton se formou na Funorte em 2009. “Os ensinamentos da instituição foram a base para o crescimento”, garante. A escolha do curso, ele conta, foi devido ao interesse pelo movimento humano, saúde e reabilitação.

Everton conta que foi indicado ao prêmio em 2017 como profissional do ano e foi até a terceira etapa. “Foi muito bom ter participado. Esse ano estou muito feliz por ter sido indicado novamente. Afeta diretamente o emocional pelo trabalho que a gente vem fazendo. Estou confiante em chegar na terceira etapa, apesar de todos que estão participando serem ótimos profissionais. Mas é um prazer e uma honra estar concorrendo. E só de ter sido indicado já é muito importante, traz muita satisfação”.

*Estagiária sob a supervisão do editor

SAIBA MAIS

Prêmio Contrology chega à 3ª edição

O Contrology Awards 2019 nomeia os profissionais de maior destaque no Método Pilates durante o ano de 2018. O prêmio é dividido em seis categorias: Profissional do Ano, Revelação 2018, Destaque Científico, Studio de Sucesso, Destaque Sul-Americano e Influenciador Digital.

Para participar da votação, o profissional precisa passar por algumas etapas. Na primeira, há indicação para uma das categorias. A segunda, conta com a abertura das votações, em que os profissionais mais votados de cada categoria são selecionados. E, por fim, a terceira etapa define, por meio de votação, três profissionais de cada categoria para a competição final. A partir deste resultado, é realizada a premiação do melhor profissional da categoria.

A votação do Prêmio Contrology é feita por um sistema on-line e pode ser realizada através do site blogpilates.com.br. A cerimônia da 3ª Edição do Prêmio Contrology acontecerá durante a

VI Jornada Sul-Americana de Pilates, evento do Grupo Voll, em Gramado (RS), de 17 a 19 de maio.