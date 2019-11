A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) anunciou investimento de R$ 200 milhões em cursos de mestrado e doutorado considerados estratégicos e de relevância para o desenvolvimento regional. A partir de março de 2020 serão concedidas 1.800 bolsas de pós-graduação. De acordo com o presidente do órgão, Anderson Correia, energia, mobilidade, saúde, meio ambiente, gestão, indústria 4.0 e defesa nacional são exemplos de áreas estratégicas. A concessão de bolsas será possível por meio do protocolo de intenções assinado pelo governo federal com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). A Capes fará aporte de recursos e coordenará a parceria. Terão prioridade cursos de pós-graduação classificados com notas 3 e 4 pelo órgão, “considerados emergentes e em fase inicial de implantação”, conforme a instituição.

Novas regras para programas de pós-graduação em debate

As novas regras de avaliação dos programas de pós-graduação poderão ser esclarecidas durante evento ser realizado no auditório da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), em Belo Horizonte, em 2 de dezembro. Na programação, de 9h30 às 12h, palestras com representantes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A iniciativa é voltada para pró-reitores e coordenadores de programas de pós-graduação das universidades mineiras. As vagas são limitadas. Para participar, é preciso confirmar presença pelo e-mail cerimonial@fapemig.br.

Concurso de vídeos em defesa das universidades federais

Concurso promovido pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) irá premiar vídeos centrados na defesa das universidades públicas. Podem participar estudantes matriculados nas faculdades vinculadas à entidade. Cada pessoa poderá enviar somente um vídeo, que deve apresentar conteúdo com classificação livre e duração de um minuto, com tolerância de até cinco segundos para mais ou para menos. As inscrições poderão ser feitas por meio de formulário on-line, até 23h59 de 31 de janeiro de 2020. O primeiro colocado no concurso receberá R$ 5 mil.

Os segundo e terceiro, respectivamente, R$ 3 mil e R$ 1,5 mil.