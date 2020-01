As inscrições para o processo de Transferência e Obtenção de Novo Título para o curso de Medicina da Funorte estão abertas e vão até 12 de fevereiro.

Têm direito a pedir transferência alunos que desejam concluir o curso de graduação em Medicina na Funorte/ICS, desde que estejam regularmente matriculados ou com a matrícula trancada em cursos de graduação em Medicina em outra instituição de ensino superior.

No caso de vagas para o 2º período, podem se candidatar alunos matriculados ou com a matrícula trancada em outros cursos de graduação na área de saúde.

Já a Obtenção de Novo Título é destinada a candidato que, já tendo concluído um curso superior na área de saúde e psicologia, deseja fazer o curso de graduação em Medicina na Funorte/ICS.

Só poderá ocupar uma das vagas o candidato aprovado na seleção e que, no ato da matrícula, comprovar que está tudo de acordo com a inscrição inicial.

As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório, na Central de Atendimento das unidades da Funorte/ICS no Campus JK e Campus São Luís.

O processo seletivo será composto de duas etapas. Na primeira serão aplicadas provas objetivas de Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos e de Redação.

Já na segunda, será feita a análise de currículo para confirmação da compatibilidade curricular, somente para os aprovados na primeira etapa.

As provas serão aplicadas no dia 17 de fevereiro, às 9h, no campus São Luís, e terão duração de quatro horas.

Mais informações no edital disponível no site www.funorte.edu.br.