Estão abertas as inscrições para vestibular de Medicina 1°/2020 do Instituto de Ciências da Saúde (ISC) das Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte). A seleção será em 15 de novembro deste ano e o ingresso dos alunos é válido para o primeiro semestre de 2020. Interessados podem se inscrever até 8 de novembro.

As provas serão aplicadas no campus Funorte Shopping, que fica na Avenida Donato Quintino, 90, bairro Cidade Nova, em Montes Claros.

A previsão é que o resultado do processo seletivo e a divulgação da lista de espera ocorram até 25 de novembro, com início das matrículas no mesmo dia da divulgação. Os candidatos da lista de espera devem ser convocados até 2 de dezembro.



PRÁTICA

Além do aprendizado em sala de aula, os alunos de Medicina têm a chance de colocar o conteúdo em prática durante a formação. O Hospital das Clínicas Doutor Mário Ribeiro da Silveira é um órgão complementar dos cursos da área da saúde da Funorte e da Fasi. No HC são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Os estudantes também têm a oportunidade de atuar na Clínica de Especialidades Médicas (Cemed), internato onde os acadêmicos fazem pré-atendimentos supervisionados por professores e realizam serviços gratuitos à população.

Na clínica é oferecida assistência em várias especialidades, como cardiologia, endocrinologia, neurologia, gastroenterologia, reumatologia, ginecologia, pediatria, mastologia e nutrição.



MODERNIDADE

O Laboratório de Simulação Realística também abre espaço para os alunos colocarem o aprendizado em prática. O local conta com equipamentos modernos e de qualidade.

São oito simuladores eletrônicos. Um deles é o parturiente, que representa quatro tipos de partos diferentes. Outro é um prematuro, que ensina a identificar o quadro respiratório de um bebê nascido antes dos nove meses de gestação.

O laboratório tem ainda um bebê, dois adultos e um adolescente, que simulam as escutas cardíaca e pulmonar. Alguns deles dispõem de secreções como suor, nasal, de ouvido e urina.

O corpo docente da Funorte é formado por mestres e doutores das mais variadas áreas de atuação na Medicina. Isso tem proporcionado aos alunos bom desempenho em ligas acadêmicas de Medicina e programas de residência médica.

As inscrições, manual e edital do candidato estão disponíveis no site www.funorte.edu.br. Informações pelo (38) 2101-9292.