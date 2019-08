A Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna (Fasi) vai oferecer mais um curso superior. A instituição, que já tem as graduações em Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Psicologia e Nutrição, agora oferecerá a de Odontologia.

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a implantação do curso com a nota 5 – numa escala que varia de 1 a 5.

Para a diretora da instituição, Sabrina Gonçalves, esta é uma conquista ímpar. “Estamos muito felizes com o resultado da visita de autorização para o curso de Odontologia na Fasi. Fomos conceituados com a nota máxima! Esta nota representa o resultado de um trabalho coletivo entre direção, coordenação, professores e funcionários e reforça o compromisso da Fasi em ofertar um ensino em saúde de excelência”, diz.

Sabrina explica que o curso de Odontologia manterá o padrão de ensino e estrutura característicos da instituição. “Nossos futuros acadêmicos de Odontologia encontrarão na Fasi uma excelente estrutura física, com laboratórios e espaços didáticos modernos e de acordo com as exigências do curso, além de uma equipe de professores multidisciplinares altamente qualificados e ávidos por transmitirem todo conhecimento para nossos alunos”, ressalta Sabrina.

Segundo ela, a estrutura curricular do curso visa uma efetiva integração dos conteúdos teóricos com os objetos de prática desde o primeiro período. “Isso irá garantir a formação de um profissional odontólogo, que corresponda às demandas sociais atuais”, afirma a diretora da Fasi.



DIFERENCIAÇÃO

De acordo com Jairo Evangelista, coordenador da graduação, o curso de Odontologia foi concebido com o propósito de apresentar um perfil diferenciado de profissionais odontólogos para se inserirem no contexto de uma odontologia contemporânea e moderna.

“Propõe-se um curso de Odontologia altamente inovador, que se preocupará em implementar um projeto político-pedagógico que proporcione o perfil do egresso generalista, humanístico e ético, apto a atuar em equipes multiprofissionais, proativo e empreendedor, comunicativo, crítico-reflexivo e consciente e participativo frente às políticas sociais, culturais, econômicas e ambientais”, ressalta Jairo.

A Fasi está localizada na avenida Professora Aida Mainartina Paraíso, 99, bairro Ibituruna.