O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que teve a aplicação adiada por causa da pandemia do novo coronavírus, foi remarcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, na sua versão impressa.

A versão digital do exame será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Já a reaplicação das provas está marcada agora para os dias 24 e 25 de fevereiro do ano que vem. Os resultados serão divulgados no dia 29 de março.

Segundo o Ministério da Educação, a definição das datas foi construída após diálogo com as secretarias estaduais de Educação e entidades que representam as instituições de ensino superior, tanto privadas quanto públicas.



CUIDADOS

Serão adotadas medidas sanitárias durante a aplicação das provas, como uso de álcool gel e distanciamento adequado entre os estudantes.

Os protocolos sanitários para aplicação das provas vão gerar um custo adicional de cerca de R$ 70 milhões para o governo federal.

Em junho, o Inep, órgão do MEC responsável pelo Enem, chegou a realizar uma enquete virtual para saber em quais datas os estudantes gostariam de realizar a prova.

Pelo levantamento, 49,7% dos estudantes preferiam que o Enem impresso fosse aplicado em 2 e 9 de maio de 2021 e o Enem digital em 16 e 23 de maio.

Segundo o MEC, na definição do calendário foi levada em conta, além da própria enquete, as opiniões das instituições de ensino e das secretarias de educação.

Agência Brasil