O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) antecipou a divulgação da lista de estudantes em situação regular no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2019. A previsão inicial era 2 de janeiro de 2020.

Para ser considerado habilitado, o inscrito precisa ter preenchido o Questionário do Estudante e feito a prova. Só esses alunos poderão obter o diploma da graduação. O teste é destinado a concluintes dos cursos.

A edição deste ano contou com 1,2 milhão de estudantes de 8 mil formações. Foram avaliadas as graduações em ciências Agrárias, da Saúde e áreas afins, Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e os cursos superiores de tecnologia de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e de Segurança.

O Inep também antecipou o período para justificativa de ausência no Enade. Os alunos inscritos que não compareceram já podem fazer a solicitação de dispensa. O prazo vai até 5 de fevereiro de 2020.

De acordo com o cronograma do instituto, em 2020 deverão participar do Enade estudantes dos cursos de bacharelado ou licenciatura de ciências biológicas; ciências exatas e da terra; linguística, letras e artes e áreas afins. Também serão aplicados exames nos cursos de ciências humanas e de saúde. Além desses, os estudantes de cursos superiores de tecnologia nas áreas de controle e processos industriais, informação e comunicação, infraestrutura e produção industrial.

