Estudantes da rede pública que fizeram o cadastramento escolar pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) ganharam mais prazo para efetivar a matrícula. O período se encerraria nesta sexta-feira (12), mas foi ampliado até a próxima segunda-feira (15). O procedimento é presencial na escola para a qual o aluno foi encaminhado.

É importante que os pais e/ou responsáveis, ou o aluno maior de 18 anos, não deixem para a última hora e compareçam à escola levando a documentação exigida.

A vaga só é garantida na unidade de ensino indicada pelo Sucem após a efetivação da matrícula. As famílias devem ficar atentas, pois cada escola elaborou o próprio cronograma de atendimento, de acordo com a capacidade e realidade.

O processo de realização da matrícula está sendo feito de forma presencial, seguindo as recomendações do Comitê Extraordinário da Covid-19.

Apenas uma pessoa terá acesso à escola para entregar a documentação e confirmar a vaga. Além disso, será exigida a utilização de máscara para acessar o local e durante todo o procedimento.

Somente seguindo todas as medidas sanitárias será autorizada a entrada no local. Todas as unidades de ensino seguem os protocolos de saúde de combate à pandemia pelo novo coronavírus.



ENCAMINHAMENTO

Caso o estudante ainda não tenha consultado o resultado do encaminhamento dos inscritos no Sucem, é preciso verificar o e-mail informado no momento em que foi feito o cadastramento. Mas, se o aluno não recebeu ou não se lembra do endereço eletrônico, basta acessar o site cadastroescolar.educacao.mg.gov.br e informar o número de inscrição e a data de nascimento para visualizar o resultado.