O Centro Universitário Funorte lançou um programa inovador para ajudar os alunos a financiar o sonho do diploma universitário e ingressar no mercado de trabalho muito antes de concluir o curso. Ao se matricular na graduação o estudante já pode iniciar atividade social recebendo ajuda de custo de pelo menos R$ 300 ao mês.

Além disso, o PTG, sigla para Programa Trabalho Garantido, permite participação em projetos de geração de renda, acesso a créditos bancários ou financiamento, bem como facilidades de acesso a computador, smartphone e internet para estudar.

Nessa primeira etapa de lançamento do PTG foram abertas 200 vagas para cursos da área de saúde oferecidos pela instituição: enfermagem, fisioterapia, farmácia, além de psicologia.

“O PTG tem como objetivo promover condições para que estudantes egressos de escolas públicas ou privadas, com alto desempenho acadêmico, tenham acesso a ensino superior de qualidade”, ressalta Raquel Muniz, reitora da Funorte.

“O aluno se matricula, começa a estudar e inicia um programa de trabalho social em empresas, entidades ou órgãos públicos com uma ajuda de custo de pelo ao menos R$ 300 por mês”, reforça a reitora, lembrando que o PTG abrangerá posteriormente todos os cursos da instituição de ensino.

O Trabalho Social Voluntário no âmbito do PTG tem a finalidade de desenvolver valores humanos da ética, do respeito, da solidariedade e da honestidade nos estudantes. Promover a oportunidade de ajudar pessoas que precisam, e ao mesmo tempo desenvolver as competências para serem cidadãos responsáveis, sérios e profissionais comprometidos.

Será realizado conforme oferta de atividades pelas entidades e organizações parceiras, preferencialmente relacionadas às áreas de abrangência do curso para o qual o estudante foi selecionado, sem gerar vínculo empregatício, criar subordinação entre o estudante e a entidade. O caráter colaborativo exige comprometimento e responsabilidade do estudante e também não será computado como estágio curricular no curso do aluno.

Todo o regulamento do PTG pode ser encontrado no site da Funorte. Outras informações pelo whatsApp (38) 99813-7762.

SAIBA MAIS

- Você pode iniciar seu curso superior sem pagar nada e ainda ter acesso a crédito para ter bolsa-auxílio.

- Cada aluno poderá ter acesso a um computador, um smartphone e acesso à internet.



- Quem vai custear isso? O próprio candidato, mas somente depois que concluir o curso para o qual foi selecionado.



- Serão, em média, 4 horas de estudo, 4 horas de prestação de serviço social e outras 4 horas de comercialização de produtos dos parceiros do programa.