A formação dos professores no Brasil vai ficar mais longa e passar a ter maior foco na prática. As medidas estão previstas em resolução homologada pelo Ministério da Educação. Os cursos de licenciatura passam de três para quatro anos, ou 3,2 mil horas. Dessas, 800 horas devem ser voltadas para a prática pedagógica.



Inscrição para o Prouni começa 28 de janeiro

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) no primeiro semestre de 2020 já têm data marcada. Começam em 28 de janeiro e terminam no dia 31 do mesmo mês. As informações sobre o calendário do programa foram publicadas no Diário Oficial da União. Os interessados podem se cadastrar no portal prouniportal.mec.gov.br.

Seleção de docentes para curso de inglês nos EUA

Até 486 professores de língua inglesa serão selecionados para um curso intensivo de seis semanas em universidades dos Estados Unidos. A informação é da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O projeto vai atender docentes da educação básica concursados que atuem na rede pública de ensino estadual, municipal ou distrital. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 14 de fevereiro no site fulbright.org.br. São oferecidas as seguintes modalidades: desenvolvimento de metodologias e aprimoramento em inglês – intermediário 2 e intermediário 1. O resultado está previsto para ser divulgado em 20 de abril. As atividades do programa serão realizadas de 29 de junho a 7 de agosto. Segundo os organizadores, “além do fortalecimento das habilidades linguísticas de compreensão, fala, leitura e escrita em inglês, o curso promove a imersão no cotidiano da língua inglesa e o compartilhamento de metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação”.