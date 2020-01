A primeira lista de alunos que fizeram a pré-matrícula on-line na rede estadual de educação informando a escola para onde serão destinados será divulgada hoje, após as 18h. Neste momento inicial, serão encaminhados para a escola selecionada pelo próprio estudante aqueles que fizeram a pré-matrícula e que se encaixam nos critérios definidos na resolução 4.253/2019.

Dentre os parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação (SEE) estão se a unidade escolar é a mais próxima da residência do aluno, se há irmãos matriculados na mesma escola e idade.

Os estudantes que fizeram a pré-matrícula deverão ter em mãos o número de inscrição no momento de consultar para qual escola foram encaminhados (no site matrícula.educacao.mg.gov.br). Também é possível fazer a consulta inserindo o nome completo do aluno, a data de nascimento e a filiação cadastrada.

Caso o nome do estudante não apareça na primeira chamada, não é motivo de preocupação. Basta aguardar o próximo encaminhamento, que será publicado no dia 23 de janeiro, com os estudantes que não tiverem sido alocados no dia 10 de janeiro.

Todos que fizeram a pré-matrícula terão a vaga garantida na rede estadual para o ano letivo que começa em 10 de fevereiro. A Secretaria de Estado de Educação garante que nenhuma pessoa ficará sem vaga.



CADASTRAMENTO

Já para os alunos que fizeram o cadastramento escolar, a maneira de verificação é apenas uma: preenchendo os campos com nome completo do aluno, data de nascimento e a filiação cadastrada.

O período da pré-matrícula foi encerrado na última segunda-feira (6) e os alunos que forem encaminhados na primeira chamada devem fazer a matrícula presencialmente nas escolas entre os dias 13 e 20 de janeiro.



SEGUNDA CHAMADA

No caso de o nome do aluno não aparecer nesta primeira lista, basta aguardar a próxima divulgação. No dia 23 de janeiro a segunda chamada de encaminhamento de alunos estará disponível no site matricula.educacao.mg.gov.br. O processo para encontrar a escola é o mesmo da primeira fase.

Neste caso, os pais, os responsáveis ou o aluno maior de 18 anos devem comparecer à escola para qual ele foi encaminhado para realizar a matrícula presencialmente de 23 a 30 de janeiro. Todas as etapas de seleção de nomes para as escolas obedeceram a critérios descritos na Resolução 4.253/2019.

Segundo a SEE, o processo informatizado garantiu que todos os alunos fossem submetidos às mesmas regras, eliminando situações como as observadas anteriormente em que pais precisavam peregrinar na porta das unidades de ensino para conseguir uma vaga na rede.

*Com Agência Minas

Para efetivar a matrícula, os pais ou os responsáveis deverão se apresentar na unidade de ensino portando os seguintes documentos:

- Certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou documento do aluno que a substitua, original e cópia;

- CPF do aluno, original e cópia;

- Comprovante de residência, original e cópia;

- Histórico escolar ou declaração de transferência, constando a série para a qual o aluno está habilitado, ficando o original na escola