Candidatos de todo o país inscritos no vestibular presencial de medicina do Centro Universitário Funorte, um dos mais conceituados de Minas Gerais, poderão ter suspenso o direito de fazer as provas.

A 1ª Vara Empresarial e de Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros determinou a suspensão do Processo Seletivo nº 001/2021 do vestibular presencial de medicina da Funorte enquanto estiverem em vigor as restrições sanitárias municipais.

Embora no edital a instituição de ensino informe detalhadamente como as provas serão aplicadas, atendendo a todas as normas sanitárias impostas pela Organização Mundial da Saúde – como manter distância de 2 metros entre os candidatos, permitir apenas 15 alunos em cada sala, promover a higienização de toda a estrutura, principalmente de mesas e cadeiras e, ainda, a medição de temperatura na entrada, álcool gel fartamente disponível e a entrega de máscaras para quem por ventura se esquecer do acessório –, a Justiça determinou que as provas presenciais não aconteçam.

Enquanto a Funorte teve o processo suspenso, neste fim de semana a OAB aplicará na cidade prova também presencial, com duração de 5 horas, para bacharéis em direito que tentam obter o aval para advogar. As medidas sanitárias que serão adotadas pela OAB para prevenção ao Covid-19 são idênticas às informadas pelo Centro Universitário Funorte no edital.

Ao receber a decisão da Justiça, a Comissão Organizadora do Processo Seletivo da Funorte publicou nota em que afirma que a instituição recorrerá da decisão de primeira instância e, ainda, que caso o TJMG não se manifeste favoravelmente à aplicação das provas a instituição de ensino usará as notas do Enem como critério de seleção para as 20 vagas, em substituição à prova convencional. Informa, ainda, que caso o candidato não concorde com as novas regras será devolvido a ele o valor integral da taxa de inscrição. “A Funorte salienta seu absoluto respeito aos seus candidatos e assegura que não medirá esforços para que a melhor solução seja encontrada para a realização do processo seletivo com total lisura e idoneidade”, finaliza a nota.