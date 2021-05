As inscrições para os jogos on-line do interior de Minas (Jimi Virtual) estão abertas para esportistas de todo o Estado interessados em uma ou mais das cinco modalidades disputadas: basquete, futebol, futsal, handebol e vôlei. Cada uma com desafios específicos para serem realizados em 120 segundos. Os classificados na primeira etapa, por micror-regiões do Estado, vão disputar entre si na etapa estadual, em data ainda a ser definida.

No caso do futebol, por exemplo, o desafio será executar chutes na bola que deverão acertar as traves ou o travessão. Uma pessoa pode auxiliar na reposição da bola.

No caso do futebol de salão as embaixadinhas é que determinarão o campeão. E para quem escolher a disputa no basquete, a competição é de lances livres a 5,8m da cesta.

Realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes (Subesp), a competição tem agora formato remoto, como parte do protocolo sanitário para prevenção à Covid-19.

O desafio deve ser gravado em vídeo pelo competidor, em um determinado período de tempo, e enviado para avaliação da coordenação, por meio do formulário de inscrição, em que também são informados outros dados pessoais solicitados.



Expectativa

De acordo com o superintendente de Programas Esportivos da Subsecretaria de Esportes, Frederico Pessoa, “a realização do Jimi Virtual é muito importante, pois estimula a prática da atividade física de forma responsável e, ao mesmo tempo, reativa a competição entre os municípios mineiros”.

Segundo ele, o “Jimi Virtual é uma das muitas ações que a equipe da Subsecretaria de Esportes desenvolveu durante a pandemia, permitindo, assim, que o esporte chegue até a casa de cada cidadã e cidadão mineiro”.



Requisitos

Para participar da competição virtual , o atleta deve ter mais de 16 anos. É permitida a participação em mais de uma modalidade, sendo restrito, no entanto, o envio de um vídeo em cada uma delas.

A boa qualidade do vídeo enviado é essencial para a participação efetiva na batalha. Portanto, é bom caprichar na produção e conferir todo o material antes de submetê-lo à avaliação da coordenação do evento.

O Jimi Virtual será realizado em duas etapas, sendo a primeira delas a disputa microrregional, em que se classificam os dois primeiros colocados de cada região. Ao todo, serão 16 classificados masculinos e 16 femininos, para a etapa estadual, que vai premiar os três primeiros colocados de cada modalidade, em data ainda a ser definida.

Solidariedade

Durante a realização do Jimi Virtual também será executada a Campanha Solidariedade, em parceria com o Hemominas e a Secretaria de Estado de Saúde (SES). A campanha estimula doações de sangue para a fundação, em todo o Estado.

Cada participante dos jogos poderá agendar e fazer a doação em uma unidade do Hemominas próxima de sua residência.

As instruções estão disponíveis no site do Hemominas, em www.hemominas.mg.gov.br.

(*) Com informações da Agência Minas