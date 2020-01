O Ministério da Educação (MEC) liberou, na noite de ontem, o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que estava com divulgação suspensa por ordem judicial. As informações foram liberadas depois de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que acatou o recurso da Advocacia-Geral da União (AGU), na tarde desta terça-feira (28).

Neste semestre, são 237.128 vagas em 128 instituições de ensino superior públicas de todo o país. Segundo a pasta, mais de 3,4 milhões de inscrições foram realizadas este ano. Quem não for contemplado agora, poderá participar da lista de espera da segunda chamada, entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro.

O MEC informou também que abriria, ainda na noite de ontem, as inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni). Previsto para começar na manhã de ontem, o processo foi adiado em função da liminar judicial que impedia a divulgação dos resultados do Sisu.

No cronograma inicial, o término para concorrer às bolsas seria na próxima sexta-feira (31). O MEC decidiu prorrogar o prazo por mais um dia, até o sábado, 1º de fevereiro, para que os candidatos tenham tempo suficiente de se inscreverem.

Por meio de nota, a pasta acrescentou que o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) permanece com o cronograma atual, com inscrições de 5 a 12 de fevereiro.



CONFUSÃO

Toda essa situação de marca e desmarca datas dos processos começou após o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) suspender a divulgação do resultado das inscrições no Sisu. Segundo o MEC anunciou na manhã de ontem, o cronograma do Sisu e do Prouni, ambos programas de acesso à educação superior, só seriam divulgados após uma decisão final da Justiça.

No final da tarde de ontem, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, decidiu liberar a divulgação do resultado das inscrições no Sisu, que estava prevista para ontem, mas foi suspensa pela liminar da Justiça de São Paulo, que também impediu o início das inscrições no Prouni.

Na decisão, atendendo a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), o presidente do STJ disse ainda que os erros na correção das provas de 6 mil alunos, que foram resolvidos pelo MEC e pelo Inep, órgão responsável pelo Enem, não justificam a paralisação de todo o calendário universitário, que depende da divulgação das notas da prova.

O Sisu oferta vagas em instituições públicas de ensino superior. Já o Prouni oferta bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. O MEC já disponibilizou aos estudantes a consulta de bolsas do Prouni: são mais de 251 mil bolsas.

*Com Agência Brasil

SAIBA MAIS

O cronograma de matrículas e início das aulas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) continua o mesmo, apesar da suspensão da divulgação do resultado das inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) após erro nas correções do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Na UFMG, a data de 12 de fevereiro para registro e matrículas dos calouros permanece, assim como o início do período letivo, marcado para 2 de março.

“Devido a este cronograma, temos uma folga razoável para nos adequarmos diante do atraso na divulgação dos resultados do Sisu. O calendário da UFMG não deve ser alterado e acreditamos que essa questão vai ser resolvida com celeridade”, explica o pró-reitor adjunto de Graduação, Bruno Otávio Soares Teixeira.

A UFMG conta, conforme o último balanço, com mais de 120 mil candidatos para as 6.309 vagas ofertadas. Teixeira salienta que a preocupação agora é tranquilizar os candidatos e lembrar que “todo o processo é feito com seriedade e transparência”. Ele também pede para que os candidatos continuem acompanhando as notícias no site da UFMG e estejam atentos aos prazos, documentos e procedimentos da inscrição, incluindo para as categorias de reserva, cotas e vagas para pessoas com deficiência.