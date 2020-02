Há 30 anos no mercado, o Colégio Indyu recebe as últimas inscrições para o curso Técnico em Enfermagem, cujas aulas começaram na terça-feira (4). O curso, com duração de dois anos, dividido em quatro semestres, oferece aulas práticas desde a primeira etapa.

Os profissionais formados no Indyu podem atuar em Estratégia de Saúde da Família (ESF), trabalhos domiciliares, laboratórios, clínicas e hospitais, tornando-se aptos a realizar curativos, administrar medicamentos e vacinas, realizar nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais.

O profissional também auxilia na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação no processo saúde-doença e aplica as normas de biossegurança, preparando pacientes para procedimentos de saúde, prestação de assistência de enfermagem a pacientes clínicos, cirúrgicos e gravemente enfermos.

De acordo com a diretora do Indyu, Gabrielle Mourão, o curso está entre os primeiros do Norte de Minas. “Nos 30 anos de existência, já qualificamos mais de 20 mil alunos, 90% deles atuam em hospitais de Montes Claros e região. Dispomos de profissionais qualificados com extrema excelência, que visam oferecer a prática para que o aluno saia altamente qualificado do curso e totalmente apto ao mercado de trabalho”.

“Tratamos cada aluno de modo personalizado e humano e dentro do curso é trabalhado também o lado social em relação ao atendimento aos futuros pacientes, capacitando nossos técnicos para trabalharem dentro de uma visão humanista com a capacidade de identificar a necessidade de cada um deles”, finaliza Gabrielle.

Os alunos do curso técnico de enfermagem do Indyu contam com salas de aula equipadas com multimídia, laboratórios de enfermagem, biblioteca com acervo atualizado, ampla área de convivência e professores altamente qualificados, com vivência de mercado.

Dispõem ainda do Hospital das Clínicas Doutor Mário Ribeiro da Silveira para a realização do estágio curricular, que garante a prática profissional e a formação integral. O endereço do Colégio Indyu é rua João Pinheiro, 186, Centro, Montes Claros. Telefone: (38) 2101-9595.